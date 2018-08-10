/ / / В этом году в рамках программы «Формирование современной городской среды» выполнено более половины работ

10 августа 2018, 12:35

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» муниципального образования «Гусевский городской округ» на 2018–2022 годы и Программы конкретных дел продолжается ремонт дворовой территории возле многоквартирных домов по улицам: Победы, Менделеева, Ульяновых и Железнодорожной.По словам и. о. заместителя главы администрации МО «Гусевский городской округ» Павла Нефедова подрядная организация ОАО «Гусевский «Райавтодор» на сегодняшний день выполнила 60% работ, запланированных в рамках вышеуказанных программ на этот год. Продолжаются работы по укладке асфальтобетонного покрытия и организации мест для парковок автомобилей, прокладываются тротуары. Ведется подготовка оснований по установке фонарей освещения, скамеек и урн.