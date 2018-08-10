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В этом году в рамках программы «Формирование современной городской среды» выполнено более половины работ

10 августа 2018, 12:35
В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» муниципального образования «Гусевский городской округ» на 2018–2022 годы и Программы конкретных дел продолжается ремонт дворовой территории возле многоквартирных домов по улицам: Победы, Менделеева, Ульяновых и Железнодорожной.

По словам и. о. заместителя главы администрации МО «Гусевский городской округ» Павла Нефедова подрядная организация ОАО «Гусевский «Райавтодор» на сегодняшний день выполнила 60% работ, запланированных в рамках вышеуказанных программ на этот год. Продолжаются работы по укладке асфальтобетонного покрытия и организации мест для парковок автомобилей, прокладываются тротуары. Ведется подготовка оснований по установке фонарей освещения, скамеек и урн.

программа конкретных дел
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Елена.
# 1Елена.
Ох,парни золотые.
Как трудятся,смотреть счастье.
Дай им Бог долгих лет.
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