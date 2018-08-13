Детско-юношеский центр выиграл грант для реализации проекта «Вселенная глубокая и далёкая»

13 августа 2018, 16:21

Интерес к астрономическим наблюдениям среди людей, не занимающихся наукой на профессиональном уровне, постоянно растет. С целью популяризации астрономии среди подрастающего поколения и в связи с возвращением школьного предмета «Астрономия» в общеобразовательную программу, появилась потребность в развитии нового направления и в дополнительном образовании.



При поддержке администрации МО «Гусевский городской округ» и Министерства образования Калининградской области — это стало возможно!



Детско-юношеский центр стал победителем конкурса и выиграл грант на сумму 500 000 рублей для реализации Проекта «Вселенная глубокая и далёкая».



Совсем скоро в городе Гусеве появится возможность погрузиться в тайны космического мира, познать уголки нашей планеты, направить свой взгляд далеко за ее пределы, улучшить свою эрудицию в этой области, повысив знания об окружающем мире.



Для реализации проекта будет приобретён мобильный (школьный) планетарий — это наиболее популярная модель мобильных планетариев, применяемая в основном для демонстрации учебно-познавательных фильмов. Такие планетарии предназначены для эксплуатации в помещениях, например, школы, детского сада, дома культуры и т. д.



Образовательные занятия по астрономии будут проводиться как для воспитанников детских садов, так и для школьников всех возрастов не только на территории нового здания ДЮЦ, но и с выездом в сельские поселения нашего района. О начале занятий будет сообщено дополнительно!

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