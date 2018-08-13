Гусев посетили участники международного похода в честь 100-летия окончания Первой мировой войны

13 августа 2018, 17:57

Молодёжный международный поход «Дорогами мужества и стойкости. По следам 209-го пехотного Богородска полка», стартовавший пять дней назад в городе Ногинске Московской области, завершился экскурсией по памятным и историческим местам в Гусеве в понедельник, 13 августа.



В походе приняли участие более 45 человек. В состав делегации вошли школьники, студенты, воспитанники военно-патриотических клубов и детских домов, ветераны труда, военной службы и члены их семей.



Памятная акция организована в рамках проекта, победившего в 2017 году в конкурсе президентских грантов, московской областной общественной организацией «Центр поддержки социальных и общественных инициатив» при поддержке общественной организации ветеранов Вооружённых сил Российской Федерации, а также ДОСААФ России.



Участники похода месте с представителями регионального министерства по муниципальному развитию и внутренней политике, ветеранских организаций и юнармейцами возложили цветы и венки к памятнику Героям Первой мировой войны возле Астрономического бастиона в Калининграде, а также посетили музей «Бункер».



В рамках акции памятные мероприятия состоялись в Полесске у закладного камня воинам 209-го пехотного Богородского полка. В программе похода было запланировано посещение военно-морской базы в Балтийске и экскурсия по боевому кораблю Балтийского флота. В Польше делегация посетила кладбище советских воинов в городе Сувалки и воинские захоронения в деревне Махарце.



Для справки



В июле 1914 года на территории Богородского уезда Московской губернии был сформирован 209-й Богородский пехотный, который в августе направили на фронт. 28 сентября 1914 года в бою за усадьбу Р. Урбантишитен (Гусевский городской округ) полк потерял убитыми, ранеными и пропавшими без вести более тысячи человек. После доукомплектования в ноября 1914 года полк находился на передовых позициях в районе городов Августов и Сувалки (Республика Польша).



В феврале 1915 года 209-й Богородский пехотный полк был окружён и понёс огромные потери. До города Гродно добрались 200 человек, и небольшое число богородцев попало в плен. В апреле 1915 года вновь сформированный полк участвовал в Брусиловском наступлении на Волыни.

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