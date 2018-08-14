/ / / 100-летию со дня рождения Сергея Ивановича Гусева посвящается (часть 6)

Армейские годы…
Медовый месяц у молодоженов продолжался недолго. Из райвоенкомата пришла повестка в армию. Вернулся Сергей с призывного пункта — не узнать: острижен наголо. Смеется. Чего, мол, удивляетесь? Там всех под первый номер… А сам глядит на Марусю, словно расстается навеки. Нет, он еще придет. Придет умнее, перешагнув еще через одну ступеньку.
Так и будет шагать в жизнь этот простой голубоглазый парень. Все вперед и вперед, не оглядываясь, не колеблясь. Так, как его учили в комсомоле, как ему будет велеть партия.
Уехал Сергей, положив свою гармошку, как говорится, в долгий ящик, но она не отпела ему своих песен.
Там, в Забайкалье, красноармеец Гусев часто возвращался мыслью к родному дому, и невольно в памяти всплывала гармонь и все, что с ней связано: вечеринки и большая любовь, и тревога разлуки. Он играл уже на другой гармошке, на солдатской, но ему казалось, что это его первая, та, которую он оставил дома.
А жизнь вихрилась, кружилась вокруг него, как забайкальская метель. Каждый день она задавалась ему задачи, которые молодой воин должен был решать во что бы то ни стало, безоговорочно, как требует устав. Это трудно давалось. Не то, что задачки в школе, которые можно делать не спеша, сидя за партой. Здесь, в армии, приходилось решать на ходу, в движении, иногда быстро, почти мгновенно. В военное время, разъяснили ему, от этого зависит жизнь бойца, а, может быть, и целого подразделения.
Нелегко привыкать к новым условиям, постигать военную науку. А что делать, если это нужно, даже необходимо. И Сергей привыкал. Трудности не особенно страшили его, потому что он привык к ним, когда еще работал на «Свободном соколе». Скоро о нем заговорили как об отличнике боевой и политической подготовки, ставили в пример.
Продолжение следует…
Использованная литература:
«Человек, Война, Подвиг» Ф. Я. Романников, Липецк, Книжное изд. 1963 г.