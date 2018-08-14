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Уроженка города Гусева взяла титул «I-ая Вице Миссис Великая Русь» на Всероссийском конкурсе

14 августа 2018, 19:03
Уроженка города Гусева взяла титул «I-ая Вице Миссис Великая Русь» на Всероссийском конкурсе
В это воскресенье, 12 августа, в гостинице «Астория» состоялся финал III Всероссийского Конкурса «Миссис Великая Русь — 2018», который проходил при поддержке правительства и министерства, культуры Санкт-Петербурга. Как рассказывает группа ВКонтакте «Я ♥ город Гусев», Калининградскую область представляла уроженка города Гусева — Елена Мисевич.

За титулы боролись 27 девушек из нескольких десятков городов. За неделю им предстояло пройти несколько испытаний, прежде чем определились победительницы конкурса. Девушки посетили самый крупный в Санкт Петербурге СПА центр, побывали в Великом Новгороде, пели караоке, в течении недели проводились разнообразные мастер классы и занятия по хореографии и дефиле. Развлекали публику артисты из Санкт-Петербурга. Официальными фотографами конкурса стали Галина Саволайнен и Татьяна Пикина.

«Я не нахожу слов от восторга. Я бы даже назвала эту неделю „Королевскими каникулами“ с финальным красочным праздником Роскоши, Благородности Красоты и Стиля наивысшего уровня при поддержке правительства Санкт-Петербурга. Я удостоилась чести носить победную, роскошную корону и титул „I-ая Вице Миссис Великая Русь-2018“!!!!!Спасибо Ксении Владимировне Ксения, лучшим, заботливым и любимым, ставшим такими близкими и родными сердцу. Финал проходил в фешенебельном и одновременно историческом месте, в самом сердце Санкт-Петербурга, неподалёку от архитектурного шедевра России — Исаакиевского собора, в зимнем саду Астории!» — рассказывает Елена Мисевич.

Участницы конкурса блистали в национальных костюмах, и в шляпах от несравненной Анны Михайловой. Также красавицы продемонстрировали свои таланты. По результатам которого наша землячка завоевала корону и победный титул «I-ая Вице Миссис Великая Русь».

Организатором Всероссийского Конкурса «Мисс и Миссис Великая Русь — 2018» является Ксения Чурсина. Конкурс, по задумке организаторов, продемонстрировал безграничные возможности современной российской женщины, способной быть хранительницей семейного очага, любимой женой и матерью и одновременно активно участвовать в общественной жизни, быть успешной и разносторонней личностью.
конкурс
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