В четверг, 16 августа, губернатор Антона Алиханов в рамках рабочей поездки на восток области — в Гусевский и Черняховские городские округа, примет участие в торжественной церемонии открытия после ремонта «Дома пастора» — одного из самых известных объектов культурного наследия региона, связанного с именем философа Иммануила Канта.
Также в программе выезда: открытие универсальной спортивно-игровой площадки в Черняховске, нового элеватора агрохолдинга «ДолговГрупп» в Гусеве, различных социальных учреждений и объектов городской инфраструктуры.
16 августа Антон Алиханов в рамках рабочей поездки на восток области посетит Гусев
15 августа 2018, 15:52
Антон Алиханов
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