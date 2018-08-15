Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / 16 августа Антон Алиханов в рамках рабочей поездки на восток области посетит Гусев
Информационный сайт города Гусева

16 августа Антон Алиханов в рамках рабочей поездки на восток области посетит Гусев

15 августа 2018, 15:52
16 августа Антон Алиханов в рамках рабочей поездки на восток области посетит Гусев
В четверг, 16 августа, губернатор Антона Алиханов в рамках рабочей поездки на восток области — в Гусевский и Черняховские городские округа, примет участие в торжественной церемонии открытия после ремонта «Дома пастора» — одного из самых известных объектов культурного наследия региона, связанного с именем философа Иммануила Канта.

Также в программе выезда: открытие универсальной спортивно-игровой площадки в Черняховске, нового элеватора агрохолдинга «ДолговГрупп» в Гусеве, различных социальных учреждений и объектов городской инфраструктуры.
Антон Алиханов
55 просмотров
0
Другие новости по теме
Итоги визита губернатора Калининградской области Антона Алиханова в Гусев
Итоги визита губернатора Калининградской области Антона Алиханова в Гусев
Репортаж «Нового Калининграда.Ru» о том как Алиханову показали красоты Гусева
Репортаж «Нового Калининграда.Ru» о том как Алиханову показали красоты Гусева
Антон Алиханов: Благодаря людям, которые здесь живут и трудятся, Гусевский округ успешно развивается
Антон Алиханов: Благодаря людям, которые здесь живут и трудятся, Гусевский округ успешно развивается
Под Гусевом начали восстанавливать знаменитый «Домик Канта»
Под Гусевом начали восстанавливать знаменитый «Домик Канта»

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарный кабинет «Айболит»