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Ребята школы № 3 приняли участие в программе «Мы-Россияне»

15 августа 2018, 17:12
Ребята школы № 3 приняли участие в программе «Мы-Россияне»
Ребята школы № 3 вместе с учителем математики Курченко О.Н. вернулись из поездки по программе «Мы-Россияне». Мероприятие реализуется региональным Агентством по делам молодежи в рамках государственной программы Калининградской области «Молодежь».

Путешествие протянулось по шести городам — Павловский Посад, Юрьев- Польский, Суздаль, Владимир, Александров, Сергеев-Посад.

Организаторы подготовили для школьников обзорные экскурсии по городам, во время которых ребята увидели достопримечательности и основные исторические и архитектурные памятники: музейно — выставочный комплекс «Княжий двор» с посещением промысловых и ремесленных мастерских, храм Казанской иконы Божьей матери, Воскресенский собор, Георгиевский собор, усадьба Голицыных, Михайло — Архангельский монастырь, Покровский женский монастырь, Рождественский собор, Крестовая палата, Боголюбовский монастырь, церковь Покрова на Нерли, Дмитриевский собор и собор Успения Пресвятой Богородицы, Успенский собор г. Владимира, музей «Дом пряника», усадьба Первушиных, Свято — Троицкий Сергиевый Лавр.

Фотографии можно посмотреть в группе школы ВКонтакте.
Мы Россияне
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