14 августа в городе Гусеве Калининградскрй области состоялось традиционное выездное мероприятие «День донора», организованное Ресурсным центром по донорству крови в СЗФО при поддержке Станции переливания крови Калининградской области.
Несмотря на погодные условия, доноры с большим удовольствием исполняли сердечный долг. Атмосферу мероприятию добавляла работающая фотозона, благодаря которой доноры могли запечатлеть свои улыбки, всё мероприятие было наполнено позитивными эмоциями и доброжелательностью.
За период акции было заготовлено более 48 литров цдк, в акции принял участие 101 человек.
Работа Ресурсного центра по донорству крови в Северо-Западном федеральном округе проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
Жители Гусева сдали около 50 литров крови во время «Дня донора»
17 августа 2018, 20:17
больница
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