/ / / 100-летию со дня рождения Сергея Ивановича Гусева посвящается (часть 9)

Фронтовые будни…
Началась самая яркая страница в жизни Сергея Ивановича Гусева, и вместе с тем менее всего известная.
Из того, что мы узнаем о нем дальше, ясно одно: Гусев очень скоро привык к тяготам пехотинца-фронтовика, был хорошим товарищем, задушевным другом. Это видно из писем, присланных жене и матери. Письма бодрые, в них вы не найдете даже намека на то, что ему тяжело. «Вчера была горячая работа, дали хорошенько фашистам». «Мы сейчас на новом месте» (это он так называет отступление). «Говорили, что немцы страшны, когда лезут на тебя сомкнутым строем. Чепуха. Надо уметь встретить их по-настоящему».
Мужество и отвага, сообразительность и выдержка, умение воодушевить бойцов личным примером были присущи этому человеку.
В одном из ожесточенных боев под Ленинградом он был серьезно ранен. Это произошло в феврале 1942 года. Гусев попадает в госпиталь на длительное лечение. Надо иметь крепкие нервы, чтобы в его положении отделываться шуточками. А он именно так и поступал, когда нужно было что-нибудь сообщать о себе, о своем здоровье. «Медицина ремонтирует меня отлично, — пишет он в Липецк родным. — Рука работает нормально и в состоянии задушить того фашиста, который хотел моей смерти…».
Сергей лечился в Горьком. В госпитале он пролежал два с половиной месяца. Видимо, страшно надоело ему это лежание, потому что он очень обрадовался, когда узнал, что его выписывают. В Горьком он узнает еще одну приятную новость: его наградили орденом Красной Звезды. Об этом он упоминает в письме, куда вкладывает свою фотографию — на память дочке Нине. Тогда он еще не предполагал, что скоро ее увидит. Увидит всех: жену, мать, сына Михаила, сестренок. Только не довелось ему встретиться с Тихоном — тот уже был на фронте.
Было это под Октябрьскую, 6 ноября 1942 года. Семья сидела за столом — ужинали. Вдруг открывается дверь, и на пороге он — большой, обветренный, в шинели. — Здравствуйте!
Прежде всего Сергей Иванович оделил всех сахаром — тогда это было лакомство. Проговорили всю ночь. На другой день Сергей осмотрел город — везде флаги, лозунги. Шутя сказал:
— У нас на фронте праздники встречают не так: прямо с утра — шарах по фашисту. Тут и картечь, и осколочные, и все, что душе угодно, чтобы уйти на тот свет.
Уезжал он и наказывал Марусе: береги детей, не жалей ничего, чтобы росли крепкими, здоровыми, а Нюре и Наташе велел отлично учиться.
Продолжение следует…
Список использованной литературы: «Человек, Война, Подвиг» Ф. Я. Романников, Липецк, Книжное изд. 1963 г.