20 августа является памятной датой в истории нашей страны и, в особенности, нашего региона. В этот день 104 года назад русские войска одержали победу над германской армией в Гумбинненском сражении.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, сегодня на территории Физкультурно-оздоровительного комплекса возле захоронения воинов Русской Императорской армии и кайзеровской Германии, павших в августе 1914 года, состоялись памятные мероприятия, посвященные этой дате.
В нем приняли участие глава Гусевского городского округа- Председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов, и. о. главы администрации МО «Гусевский городской округ» Людмила Томина, настоятель Храма Всех Святых протоиерей Георгий Матвеев, представители волонтерского движения «Технополис GS», Молодежного актива, военнослужащие 79-й мотострелковой бригады и неравнодушные жители города.
Протоиерей Георгий Матвеев провел траурную панихиду по погибшим воинам. После чего собравшиеся почтили их память минутой молчания и возложили цветы к захоронению.
Сегодня на территории ФОКа, возле захоронения павших воинов, состоялись памятные мероприятия
20 августа 2018, 19:03
захоронение
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