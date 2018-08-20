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Сегодня на территории ФОКа, возле захоронения павших воинов, состоялись памятные мероприятия

20 августа 2018, 19:03
Сегодня на территории ФОКа, возле захоронения павших воинов, состоялись памятные мероприятия
20 августа является памятной датой в истории нашей страны и, в особенности, нашего региона. В этот день 104 года назад русские войска одержали победу над германской армией в Гумбинненском сражении.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, сегодня на территории Физкультурно-оздоровительного комплекса возле захоронения воинов Русской Императорской армии и кайзеровской Германии, павших в августе 1914 года, состоялись памятные мероприятия, посвященные этой дате.

В нем приняли участие глава Гусевского городского округа- Председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов, и. о. главы администрации МО «Гусевский городской округ» Людмила Томина, настоятель Храма Всех Святых протоиерей Георгий Матвеев, представители волонтерского движения «Технополис GS», Молодежного актива, военнослужащие 79-й мотострелковой бригады и неравнодушные жители города.

Протоиерей Георгий Матвеев провел траурную панихиду по погибшим воинам. После чего собравшиеся почтили их память минутой молчания и возложили цветы к захоронению.
захоронение
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Кирилъ
# 1Кирилъ
В "Одноклассниках" один пользователь пишет оды советским временам. Какая была замечательная танцплощадка в этом парке. Как всем нравилось танцевать на кладбище. И какая прекрасная музыка разносилась среди могил в те славные,далёкие сссровские времена. Сегодня они делают скорбные лица,словно и не было тех сатанинских плясок на костях усопших..
Вчера, 19:29   ЦитироватьОтветить3
Гость.
# 2Гость.
Кирилъ,
Так посмотрите на фото. в основном пожилые люди. вот они и плясали. А теперь "скорбят" вместе с Андрюхой. Лицемеры.
Вчера, 19:58   ЦитироватьОтветить1
Гость Лариса
# 3Гость Лариса
Цитата: Гость.
Кирилъ,
Так посмотрите на фото. в основном пожилые люди. вот они и плясали. А теперь "скорбят" вместе с Андрюхой. Лицемеры.

Согласна Андрей Петрович очень очень лицемерный человек. И просто врун.
Сегодня, 00:13   ЦитироватьОтветить0

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