/ / / 100-летию со дня рождения Сергея Ивановича Гусева посвящается (часть 10)

Городской музей продолжает рубрику о Сергее Ивановиче Гусеве, в честь которого назван наш город.
И опять закружилась, завертелась в военном вихре неведомая никому жизнь одного человека. Она — словно затерявшаяся песчинка в безбрежном море пустыни. Так велика армия, растянувшаяся на тысячи километров по линии фронта. Где-то на бесчисленных дорогах войны вышагивает Сергей Гусев, или сидит в окопе, беседует с бойцами, или готовит людей к атаке. Или в минуты передышки отдается мыслям о доме, вспоминает свое недавнее пребывание там. Может быть, он в мечтах уже представил тот момент, когда на передовой прозвучит последний выстрел, вслед за которым наступит необычная тишина. Может быть. А пока — война. И до последнего выстрела еще далеко.
Немцы подошли к Волге, заняли значительную территорию. Сергей Иванович Гусев — участник великого сражения на Волге. Находясь в самом пекле, где дни и ночи смешались, зарево пожара от горящей на воде нефти, он сообщает домой : «Меня приняли в партию. Деремся как львы». В следующем письме: «Волга не пускает назад. Отступать больше некуда. И мы не отступим».
После разгрома немецко-фашистских войск на Волге участвовал в освобождении Таганрога, форсировал Днепр. Потом очень долго ничего не писал, но семья терпеливо ждала весточки. Объявился он значительно позже, когда была разгромлена армия Паулюса. Вместе со своей частью, в чине старшего лейтенанта, он идет вперед, на запад. И каждый день приближает его к победе. Вперед, только вперед! Это слово у всех на устах.
Днепр, Бобруйское направление, батальон, где политической работой руководил Гусев, перешел в наступление в числе первых и действовал успешно — оборона противника была прорвана на большую глубину. В эти дни Сергей Гусев был вместе с солдатами: перед началом атаки беседовал с ними, проверял все ли готово к бою, ясна ли задача. Он всегда делил с бойцами все фронтовые тяготы: мог отдать свое место в землянке разведчику идущему перед рассветом в поиск и уйти ночевать в холодный окоп, подарить солдату, потерявшему в бою перчатки, свои. Во время боя южнее Бобруйска несколько солдат, получивших легкие ранения, не покинули поля боя. Когда их спросили, почему они так сделали, один из них ответил: — Мы слышали, что наш замполит [С. И. Гусев], дважды не покидал поле боя, будучи тяжело раненым.
29 июня 1944 года был освобожден Бобруйск. Отсюда дивизия была переброшена в Восточную Пруссию. Как некая очистительная сила идут наши воины и среди них Сергей Иванович Гусев.
Второе ранение, госпиталь. На его гимнастерке прибавилась еще одна нашивка — это его кровь пролилась за Родину. И как свидетельство его заслуг — орден Отечественной войны второй степени.
Продолжение следует…
Использованная литература:
«Человек, Война, Подвиг» Ф. Я. Романников, Липецк, Книжное изд. 1963 г.
100-летию со дня рождения Сергея Ивановича Гусева посвящается (часть 10)
21 августа 2018, 10:42
С.И. Гусев история
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