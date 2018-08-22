/ / / 100-летию со дня рождения Сергея Ивановича Гусева посвящается (часть 11)

Городской музей продолжает рубрику о Сергее Ивановиче Гусеве, в честь которого назван наш город.
Уже пройдена государственная граница. Позади него — огромная страна, та, которой он служил, которая его вырастила, воспитала, поддерживала в трудную минуту. И теперь увереннее он идет к вражескому логову, чувствуя за своей спиной ее могучую силу. В письмах того периода раскрывается его простая, солдатская душа, не огрубевшая в боях и походах.
15 октября 1944 года Сергей делится с отцом своей радостью: «…За отличные боевые действия против немецких захватчиков, — сообщает он в письме, — командование наградило меня орденом Отечественной войны I степени. Не сомневаюсь, что ты, папа, вместе с мамой, верите в мои силы. Обещаю, что никогда вас не подведу, достойно выполню любой приказ командования».
А вот письма к жене. Написаны они из Восточной Пруссии. В каждой строке — мысли о скорой победе, о долгожданной встрече. «…Мы сидим несколько человек за столом и пишем письма в разные концы советской страны. В «квартире» холодно, и я накинул на плечи тулуп. Били мы фашистов летом, бьем и сейчас, на их территории. И скоро придет время, когда мы с тобой и друзьями будем сидеть за столом и вспоминать, какие суровые испытания мы пережили». В другом письме: «Маруся, я тебя прошу — поменьше расстраивайся. Русский народ великое горе перенес за Отечественную войну. Но мы победим врага, потому что у советского народа стальные нервы. Теперь война подходит к концу. Уже сейчас бьем фашистов на их собственной территории, и они бегут как черти, бросают на своем пути технику, несут огромные потери. Мы их проучим так, что они и детям своим не посоветуют воевать с нами. «Русские прусских всегда бивали» — говорил Суворов.
Представляет интерес письмо Сергея Ивановича к своей сестре Наташе, написанное накануне праздника Великой Октябрьской социалистической революции (1944 г.). Оно выражает его чувства и настроения. «Ната, вчера я получил от тебя письмо. Готовлюсь так же, как и вы, к празднику 27-й годовщины октября. Правда, у меня здесь в окопе трудновато, не как у вас далеко в тылу. Сейчас наш родной Липецк одевается в лозунги, которые говорят о наших делах на фронте и в тылу за сорок месяцев Отечественной войны».
Боевая жизнь Сергей Ивановича Гусева неразрывно связана с 664-м стрелковым полком. С ним он и будет идти до конца. Сформированный 5 сентября 1939 года, полк участвовал в освобождении Западной Украины, западной Белоруссии, Бессарабии. В Великую Отечественную войну полк входил в состав прославленной 130-й Таганрогского ордена Ленина Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии. Второй батальон полка стал для Гусева родным. Здесь все любили Сергея Ивановича, почитали за храбрость, чуткость, за умение в трудную минуту ободрить человека, помочь. Шуткой, открытой улыбкой, вовремя сказанным сердечным словом он притягивал к себе людей, как магнит. Он был и суров, особенно к тем, кто пытался смалодушничать. Но его суровость не переходила границ. И бойцы это чувствовали, потому и верили своему замполиту. С 1944 года капитан Гусев — заместитель командира батальона по политчасти. Он так организовывал политическую работу, что каждый воин готов был выполнить любое задание. Он убеждался в этом не раз, когда его бойцы, будучи легко раненными, отказывались покидать поле боя. Длинный путь прошел он со своим батальоном, с дорогими ему людьми. Днепр, Западный Буг, Украина, Белоруссия и, наконец, Восточная Пруссия.
Продолжение следует…
Список использованной литературы:
«Человек, Война, Подвиг» Ф. Я. Романников, Липецк, Книжное. изд. 1963 г.
100-летию со дня рождения Сергея Ивановича Гусева посвящается (часть 11)
22 августа 2018, 09:25
С.И. Гусев история
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