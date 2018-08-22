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Информационный сайт города Гусева

В преддверии учебного года инспекторы ПДН провели рейд по неблагополучным семьям

22 августа 2018, 17:14
В преддверии учебного года инспекторы ПДН провели рейд по неблагополучным семьям
В целях выявления фактов раннего семейного неблагополучия, семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, проведения комплекса мероприятий по нормализации обстановки в этой сфере, а также предупреждения самовольных уходов подростков из семьи и государственных учреждений, в преддверии начала нового 2018-2019 учебного года инспекторами ПДН МО МВД России «Гусевский» совместно с сотрудниками ОУР был организован профилактический рейд. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе профилактического рейда было посещено по месту жительства 6 семей, отрицательно влияющих на своих несовершеннолетних детей, состоящих на учете в ПДН МО МВД России «Гусевский». С родителями была проведена профилактическая беседа, направленная на недопущение совершения правонарушений и преступлений, была разъяснена административная и уголовная ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, предусмотренная законодательством РФ.

В ходе рейда выявлен факт ненадлежащего исполнения своих родительских обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению малолетнего. В отношении гражданки собран административный материал и направлен в КДН и ЗП при администрации МО «Гусевский городской округ» для рассмотрения.
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ГераБуФфон
# 1ГераБуФфон
И?...
Сегодня, 20:02   ЦитироватьОтветить0
Житель
# 2Житель
Мамаша сидит....явно предупредили о своем приходе чтоб сделать фото за чистым столом...показуха...к таким каждый день надо ходить неродивым..а не раз в 10 лет...
Сегодня, 20:09   ЦитироватьОтветить0

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