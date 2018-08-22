В целях выявления фактов раннего семейного неблагополучия, семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, проведения комплекса мероприятий по нормализации обстановки в этой сфере, а также предупреждения самовольных уходов подростков из семьи и государственных учреждений, в преддверии начала нового 2018-2019 учебного года инспекторами ПДН МО МВД России «Гусевский» совместно с сотрудниками ОУР был организован профилактический рейд. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе профилактического рейда было посещено по месту жительства 6 семей, отрицательно влияющих на своих несовершеннолетних детей, состоящих на учете в ПДН МО МВД России «Гусевский». С родителями была проведена профилактическая беседа, направленная на недопущение совершения правонарушений и преступлений, была разъяснена административная и уголовная ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, предусмотренная законодательством РФ.
В ходе рейда выявлен факт ненадлежащего исполнения своих родительских обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению малолетнего. В отношении гражданки собран административный материал и направлен в КДН и ЗП при администрации МО «Гусевский городской округ» для рассмотрения.
В преддверии учебного года инспекторы ПДН провели рейд по неблагополучным семьям
22 августа 2018, 17:14
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