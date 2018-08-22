В среду 22 августа мэр Гусева Александр Китаев сообщил «Комсомолке», что у администрации есть некоторые проблемы с собственником участка земли в центре города на берегу реки Писса, расположенного недалеко от памятника «Штыковая атака».
«Это некогда была территория войсковой части, автобатальона, — сообщил Китаев. — В конце 90-х или начале 2000-х у нее появился частный собственник, который, наверное, хотел инвестировать. Сейчас он просто держателем территории является, и планов по ее развитию нет. Когда-то давно велись переговоры о ее приеме в муниципальную собственность, но там были какие-то космические цены. Сейчас мы понимаем, что рано или поздно к этому все равно придется вернуться».
Во время круглого стола в БФУ, как напомнил Китаев, эта неосвоенная территория уже обсуждалась.
«Во время этого круглого стола я сказал, что у муниципалитетов нет рычагов давления на таких собственников, которые владеют землей, но не развивают ее. Если на арендаторов мы еще можем повлиять, то на собственников — нет», — заявил Китаев, добавив, что не помнит, кто конкретно владеет этой землей.
Китаев: у нас нет планов развития на территорию бывшего автобата в центре Гусева
22 августа 2018, 20:34
Александр Китаев
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