На территории ФОКа прошла патриотическая акция, посвященная Дню государственного флага

23 августа 2018, 10:53

22 августа на территории Физкультурно-оздоровительного комплекса г. Гусева прошла молодежная патриотическая акция, посвященная Дню Государственного флага Российской Федерации.



Молодежная администрация, Молодежный актив и Подростково-молодежный клуб г. Гусева рассказали о значении каждого цвета флага и провели для самых юных жителей нашего города танцевальный флешмоб, к которому мог присоединиться любой желающий.



Также на территории комплекса работало несколько тематических станций: аквагримм, рисунки на асфальте и мастер-классы по созданию флага РФ.

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