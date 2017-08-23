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В Гусеве прошла патриотическая акция, посвященная Дню Государственного флага

23 август 2017, 17:48
В Гусеве прошла патриотическая акция, посвященная Дню Государственного флага
Вчера на территории физкультурно-оздоровительного комплекса города Гусева прошла молодежная патриотическая акция, посвященная Дню Государственного флага Российской Федерации, который ежегодно празднуется в России 22 августа уже 23 года. Об этом пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа.

Отдел молодежной политики и волонтеры Гусевского городского округа раздали множество ленточек цвета триколор, а сотрудники МАУ ГДК г. Гусева провели для жителей нашего города флешмоб с флагами России, к которому мог присоединиться любой желающий. Также в этот день подрастающее поколение нашего города посоревновалось в тематическом конкурсе рисунков на асфальте.
Теги: акция
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