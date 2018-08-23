В городе Гусеве продаётся многоквартирный дом на улице Московской, 40. Информация об этом размещена на сайте городской администрации.
Здание состоит в перечне выявленных объектов культурного наследия: «Дом жилой, нач. ХХ века». Его площадь составляет 952,5 м². Площадь земельного участка, на котором оно расположено, 1617 м².
Заявки принимаются до 20 сентября 2018 года. Начальная цена составляет 5 462 000 рублей.
Городская администрация как минимум три раза предпринимала попытки продать это здание. В предыдущих торгах за него пытались выручить 9 920 600 рублей. Ранее в целях безопасности вход в подъезд этого здания закрыли металлическими ограждениями, а на стене разместили строительную сетку, защищающую от возможного падения элементов фасада.
В надежде продать здание на Московской, 40, городская администрация значительно снизила цену
23 августа 2018, 21:45
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