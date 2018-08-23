Сеть магазинов «Интер Дизайн»
/ / / В надежде продать здание на Московской, 40, городская администрация значительно снизила цену
Информационный сайт города Гусева

В надежде продать здание на Московской, 40, городская администрация значительно снизила цену

23 августа 2018, 21:45
В надежде продать здание на Московской, 40, городская администрация значительно снизила цену
В городе Гусеве продаётся многоквартирный дом на улице Московской, 40. Информация об этом размещена на сайте городской администрации.

Здание состоит в перечне выявленных объектов культурного наследия: «Дом жилой, нач. ХХ века». Его площадь составляет 952,5 м². Площадь земельного участка, на котором оно расположено, 1617 м².

Заявки принимаются до 20 сентября 2018 года. Начальная цена составляет 5 462 000 рублей.

Городская администрация как минимум три раза предпринимала попытки продать это здание. В предыдущих торгах за него пытались выручить 9 920 600 рублей. Ранее в целях безопасности вход в подъезд этого здания закрыли металлическими ограждениями, а на стене разместили строительную сетку, защищающую от возможного падения элементов фасада.
221 просмотр   |   1 комментарий
0
Другие новости по теме
Городская администрация информирует о проведении аукциона по продаже и аренды земли
Городская администрация информирует о проведении аукциона по продаже и аренды земли
Городская администрация информирует о проведении торгов на право аренды земли
Городская администрация информирует о проведении торгов на право аренды земли
Городская администрация информирует о проведении аукциона по продаже и аренды земли
Городская администрация информирует о проведении аукциона по продаже и аренды земли
Администрация Гусева информирует о проведении аукциона по продаже участков для индивидуального жилищного строительства
Администрация Гусева информирует о проведении аукциона по продаже участков для индивидуального жилищного строительства
Гость Роман
# 1Гость Роман
Этот дом никому не нужен. Он проклят. Напротив стоит 39 дом, он тоже не принесет плода. Только убыток и болезни. В этом доме нечистая сила, так как жили в них ведьмы и алкаши.
Вчера, 23:27   ЦитироватьОтветить0

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарный кабинет «Айболит»