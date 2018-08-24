/ / / 100-летию со дня рождения Сергея Ивановича Гусева посвящается (часть 12)

На подступах к Гумбиннену …
О Восточной Пруссии он знал немного. Слышал, что это — гнездо германского империализма, что здесь вынашивались коварные планы завоевания мирового господства, массового уничтожения народов Европы. А теперь он, простой парень из Липецка, пришел сюда. Перед Сергеем Гусевым протянулась бесконечная равнина, перерезанная ручейками, мелкими речками, многочисленными озерами. Асфальтированная дорога, обсаженная деревьями, тянется от хутора к хутору. Немцы создали многочисленные сооружения из железобетона с артиллерийскими и пулеметными точками, бронированными колпаками. Были даже многоэтажные доты. Передний край устилали минные поля, противотанковые рвы. К обороне были приспособлены поселки, хутора, каждое здание. А тем временем советские войска готовились к решительному штурму. Подтягивались свежие силы, боевая техника: танки, тяжелые орудия, авиация. В войсковых частях шла напряженная учеба: надо было одолеть врага не только превосходством в технике, но и умением. Готовил своих бойцов и капитан Гусев.
В архивных документах полка сохранился протокол комсомольского собрания, которое состоялось в батальоне 10 января 1945 года, за несколько дней до наступления. На собрании присутствовал Сергей Иванович Гусев. Он сказал:
— Комсомольцы нашего подразделения занимают авангардную роль в боевой и политической подготовке. Для примера назову комсомольцев пулеметной роты Богдановича, Сорокина, Ветрова, Дорофеева, Зинина, Кочержинского, Сердюка, Ермака. Комсомолец Ермак помогает командиру в подготовке личного состава: тренирует бойцов, как надо правильно маскироваться, окапываться в наступлении.
Сергей Иванович призвал комсомольцев беспощадно громить врага на его территории, проявлять в бою смелость, находчивость, умение быстро выходить из любого положения. Он обратил внимание на слаженность действий взводов, на взаимную выручку. «Сам погибай, а товарища выручай», — говорил он бойцам.
Продолжение следует…
Список использованной литературы:
«Человек, Война, Подвиг» Ф. Я. Романников, Липецк, Книжное изд. 1963 г.