Жители Гусева на первом канале в программе «Пусть говорят»

20 октября 2018, 21:10

У Оксаны Арисовой отобрали детей, когда ей было 35 лет — органы опеки не оставили ей шансов. Мать чуть не сошла с ума, когда узнала, что детей забрали после доноса ее младшего сына Дениса.



Через год у детей появилась приемная семья, но вскоре они вновь оказались на улице. Оксана предложила им вернуться, но Денис выбрал жизнь под забором. Он не верит, что Оксана — его родная мама. Что покажет тест ДНК?

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