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Жители Гусева на первом канале в программе «Пусть говорят»

20 октября 2018, 21:10
У Оксаны Арисовой отобрали детей, когда ей было 35 лет — органы опеки не оставили ей шансов. Мать чуть не сошла с ума, когда узнала, что детей забрали после доноса ее младшего сына Дениса.

Через год у детей появилась приемная семья, но вскоре они вновь оказались на улице. Оксана предложила им вернуться, но Денис выбрал жизнь под забором. Он не верит, что Оксана — его родная мама. Что покажет тест ДНК?
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Ильич
# 1Ильич
Вот же ДВА УШЛЕПКА! "Ославили" Город...
20 октября 2018 22:26   ЦитироватьОтветить6
Гость Роман
# 2Гость Роман
В 2000 году работал в МВД и был похожий случай в поселке Приозерное или Михайлово. Дети ели червей и лягушек. Что стало с ними кто знает?
20 октября 2018 23:24   ЦитироватьОтветить2
:(
# 3:(
Ох, мамы.. мамы... Что же вы ссуки делаете со своими детьми????
20 октября 2018 23:49   ЦитироватьОтветить5
Жительница
# 4Жительница
Ильич,
Мне прям интересно, кем бы вы выросли в таких условиях... я была там и видела всю картину... понятно, что таких семей тьма, но обзывать детей ушлепками... за что? За то что мать родила с наследственностью и пила в свое удовольствие...
21 октября 2018 08:50   ЦитироватьОтветить6
Гость Роман
# 5Гость Роман
Ильич, что ж ты петух необоснованный изливаешь грязь здесь. Облил бы мочой тебя чмыря.
21 октября 2018 10:28   ЦитироватьОтветить1
Гость Ольга
# 6Гость Ольга
Гость Роман,
Вот это у Вас фантазии эротические ....мужиков мочой обливать...
21 октября 2018 10:50   ЦитироватьОтветить2
Гость ЕКАТЕРИНА
# 7Гость ЕКАТЕРИНА
Да просто два идиота решили легко заработать бабла при этом опозорив себя.
21 октября 2018 11:23   ЦитироватьОтветить9
ужас
# 8ужас
передача получилась позорная мать жалко настоящую да прям он в три года в опеку пошел смех опека все знала и видимо нет бы помочь матери забрали дитя . а в то время как раз колхозы расподались работы не было ее и сейчас то в гусеве толком нет он этот парень сидит и несет фигню . вот хочу к приемной маме и все тут вот и пусть приемной мамашей занялась бы прокуратура как это она его выгнала с его слов однако он все равно говорит хочу к приемной маме и все тут ему мать родившая его протя нула руку помощи .Так он этот парень еще и сбратиком знакомиться не захотел позорщик братик при чем правильно что его родная мать встала и ушла захочет сам придет к ней а нет и не надо раз ему нужно к приемной мамаше а она ему конкретно сказала устраивайся сам как хочешь а у него на уме хочу кроссовки ну с работой плаховато в гусеве но если бы захотел устроился бы грушиком на комби кормовый на молокозавод визде правда платят минималку ну одному можно и комнату снять и накроссовки хватит.А его настоящая мама молодец что встала и ушла надо будет сам придет раз он игоист кроссовки он хочет. пусть идет и работает дворы метет так все профеессорами хотят а учиться не хочу . Ну мужчина ему во время передачи предложил помощь ну во и посмотрим что из этого выйдет я как родитель дал бы ему по морде чтоб по передачам не катался хитрый прям учасковый не знал что ему жить негде ерунда какая та если она его выгнала вот и шел в прокуратуру а не по передачам шлялся а родная мать всегда кусок хлеба даст какая не была а в его возрасте он уже должен игоист хочу и все мне надо и все тут позор передаче еще деэнка делали там и так видно что он на нее похож свинья он
21 октября 2018 12:53   ЦитироватьОтветить4
мимо
# 9мимо
предыдущее изречение - огонь!!!
21 октября 2018 13:40   ЦитироватьОтветить12
Ильич
# 10Ильич
Гость Роман,
Ой, боюсь-боюсь! Дяденька-бывший милиционер не бейте меня, пожалуйста!
А по-существу: если у тебя энурез, то иди лечись! И "Героев" этой передачи с собой прихвати: у обоих явные дефекты дикции. И свою мочу на себя не расплескай, когда начнешь прыгать, если допрыгнешь.
Вот как-то так Гость РОма, у которого "Не все дОма"
21 октября 2018 18:39   ЦитироватьОтветить1
Гость.
# 11Гость.
Гость Роман,
Тебя, моченосца, видать и погнали из мусарки, что всех коллег зассал.
И таких людей берут в МВД.
21 октября 2018 19:00   ЦитироватьОтветить0
ха ха
# 12ха ха
платить надо людям тогда и по передачам ездить не будут работы в гусеве не было нормальной и нет разволили все нормальные заводы дороги строят так их следом дождь размывает мост к храму строили строили не достроили а ведь он по документам достроиный вот передача была бы хорошая про мост куда что делось а ведь есть дороги которые при немцах были и дождик их не смыл правильно пацаны придумали маман бросила давно надо было с этого гусева уехать тут одна показуха тут давно надо власть сменить
21 октября 2018 20:03   ЦитироватьОтветить2
Житель
# 13Житель
Парни явно больны, и самое страшное, что им уже никакое лечение не поможет. Детство конечно не дай боже.Мамке конечно отдельное спасибо за счастливое детство, дороже самогона нет ничего.
21 октября 2018 22:03   ЦитироватьОтветить4
ГераБуФфон
# 14ГераБуФфон
14 ...остальным .....всем насрать...
21 октября 2018 22:10   ЦитироватьОтветить0
Гость Евгений
# 15Гость Евгений
Житель,
Мы здоровы
22 октября 2018 01:34   ЦитироватьОтветить0
Гость Евгений
# 16Гость Евгений
Кто хочет поговорить о программе звоните) я старший брат Дениса который отправил заявку. Мой номер телефона 89062175260
22 октября 2018 01:35   ЦитироватьОтветить2
Гость Мария
# 17Гость Мария
Что ты хотел от этой передачи? Вопрос Евгению.
22 октября 2018 05:46   ЦитироватьОтветить0
Никитос
# 18Никитос
Сколько Вам дебилам бобла заплатили?
22 октября 2018 07:01   ЦитироватьОтветить1
456
# 19456
Ой, Вы посмотрите, "ИДЕАЛЬНЫЕ ЛЮДИ" повылазили laughing О, великие гусевские комментаторы)Только короны жмут.Безгрешные тоже мне.Кто, дает право судить о мальчишках?Своими бы больше занимались, чем тут сидеть и судить, о правильности жизни!Смешно.
22 октября 2018 08:19   ЦитироватьОтветить4
456
# 20456
Цитата: Гость Евгений
Кто хочет поговорить о программе звоните) я старший брат Дениса который отправил заявку. Мой номер телефона 89062175260

Внимание, не обращайте, на сброд, который сидит и осуждает.Судьи, тоже мне нашлись.
22 октября 2018 08:20   ЦитироватьОтветить4
Гость Роман
# 21Гость Роман
Ильич,
Зацепило тебя пернатого? Взьерошился смотрю как и крылья распустил. Чертяга.
22 октября 2018 10:59   ЦитироватьОтветить0
Гость Роман
# 22Гость Роман
Гость Ольга,
Это не фантазии, так поступают с такими чертягами как этот пернатый.
22 октября 2018 11:01   ЦитироватьОтветить0
Гость Роман
# 23Гость Роман
Гость Евгений,
Нужно определить ip адрес этого пернатого. Спроси Артема Фомина, Он Admin этого сайта, живет в немецком доме напротив детского дома. Найдем обольем мочой и в суд подадите на него за оскорбления.
22 октября 2018 11:09   ЦитироватьОтветить0
серый
# 24серый
молодые альфонсы
22 октября 2018 11:18   ЦитироватьОтветить0
Ильич
# 25Ильич
Гость Роман,
Проснулся что-ли, Тля энурезная? Сходи душ прими, а то весь воняешь! А затем можешь продолжить на себе процедуру уринотерапии, если она тебе так нравится!
Так что, мент лысый, сходи пописай!
22 октября 2018 11:19   ЦитироватьОтветить2
Гость Роман
# 26Гость Роман
Хватит кукарекать, пернатый чертяга. Я тебя обоссу.
22 октября 2018 11:28   ЦитироватьОтветить0
Аксана
# 27Аксана
Гость Роман, не обращайте внимание на это ничтожество.
22 октября 2018 11:34   ЦитироватьОтветить0
Карл
# 28Карл
Роман, не обижай моего вафлера Ильича. У него хороший рот. Хочешь дам попользоааться моим личным петухом?
22 октября 2018 11:49   ЦитироватьОтветить0
Карл
# 29Карл
Кстати Ильич сам был брошен родителями, поэтому он обиженка, такой и стал. Но зато хорошо ртом работает.
22 октября 2018 11:52   ЦитироватьОтветить0
Ильич
# 30Ильич
Гость Роман,
У тебя теперь здесь ник "Карл" что-ли ? Старый и известный трюк, кстати.
Насчет ip-адреса - тебя плохо в Управлении "К" МВД учили. Он тебе, ущербному, выдаст только название провайдера.
Кстати, это ты тут постоянно грозишься "обоссать". Попробуй, если струя дотянется.
Не утомляй меня больше здесь Гость Роман - Карл.
22 октября 2018 12:11   ЦитироватьОтветить2
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