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Гервишкен — Рихтфельде — Жаворонково

30 октября 2018, 14:00
Указатель на въезде в Жаворонково.
Поселение Гервишкен, так раньше назывался поселок Жаворонково, было основано в 1554 году. Хотя по данным немецких археологов на этой территории люди жили еще в древние времена.

Гервишкен входил в приход Немерсдорфа (поселок Маяковское). В административном плане он также входил в волость Немерсдорфа.


Рихтфельде. 1938 год.

В 1898 году в Гервишкене появилась своя школа, где последним учителем был Рихард Кнохенхауэр. В посёлке также был небольшой магазин.


Гервишкен. 1938 год.

В 1938 году поселение стало называться Рихтфельде.


Окрестности Рихтфельде. 1941 год.

В 1939 году мэром в Рихтфельде был Бауэр Грольманн. На тот момент здесь проживали 238 человек. В поселении было много фермеров. Среди них самые большие хозяйства имели Адольф Шнайдер, Карл Хенкис, Густав Шмидт и Эмиль Дидт. Был свой кузнец Густав Курат, каменщик — Густав Лупп, владелец гаража — Вальтер Шпранг, в распоряжении которого было несколько машин.

Владимир Летягин
история Жаворонково
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