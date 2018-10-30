/ / / Гервишкен — Рихтфельде — Жаворонково

Гервишкен входил в приход Немерсдорфа (поселок Маяковское). В административном плане он также входил в волость Немерсдорфа.
Рихтфельде. 1938 год.
В 1898 году в Гервишкене появилась своя школа, где последним учителем был Рихард Кнохенхауэр. В посёлке также был небольшой магазин.
Гервишкен. 1938 год.
В 1938 году поселение стало называться Рихтфельде.
Окрестности Рихтфельде. 1941 год.
В 1939 году мэром в Рихтфельде был Бауэр Грольманн. На тот момент здесь проживали 238 человек. В поселении было много фермеров. Среди них самые большие хозяйства имели Адольф Шнайдер, Карл Хенкис, Густав Шмидт и Эмиль Дидт. Был свой кузнец Густав Курат, каменщик — Густав Лупп, владелец гаража — Вальтер Шпранг, в распоряжении которого было несколько машин.
Владимир Летягин