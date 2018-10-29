26 октября в Калининграде прошла конференция, посвященная вопросам взаимодействия органов местного самоуправления и местных сообществ на основе механизмов проектной деятельности.
Данная конференция стала заключительным мероприятием проекта «Проектное управление как инструмент повышения эффективности взаимодействия органов местного самоуправления Калининградской области и некоммерческих неправительственных организаций в решении социальных проблем местного сообщества», реализуемого в Калининградской области Агентством регионального экономического развития (АРЭР) при финансовой поддержке министерства по муниципальному развитию Калининградской области.
В конференции приняли участие более 60 представителей органов местного самоуправления (ОМСУ), НКО и экспертного сообщества Калининградской области.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, опытом проектной работы, реализуемой в последние годы в Гусевском городском округе, с участниками конференции поделилась специалист администрации Бенедикта Лущик.
Несмотря на завершение проекта, эксперты АРЭР в течение ближайших месяцев продолжат оказывать бесплатное консультирование представителей ОМСУ и НКО Калининградской области по вопросам проектной деятельности.
Городская администрация поделилась опытом работы на конференции по проектному управлению
29 октября 2018, 14:55
Админстрация Гусевского района
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