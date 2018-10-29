Сеть магазинов «Интер Дизайн» Сеть магазинов «Интер Дизайн»
/ / / Городская администрация поделилась опытом работы на конференции по проектному управлению
Информационный сайт города Гусева

Городская администрация поделилась опытом работы на конференции по проектному управлению

29 октября 2018, 14:55
Городская администрация поделилась опытом работы на конференции по проектному управлению
26 октября в Калининграде прошла конференция, посвященная вопросам взаимодействия органов местного самоуправления и местных сообществ на основе механизмов проектной деятельности.

Данная конференция стала заключительным мероприятием проекта «Проектное управление как инструмент повышения эффективности взаимодействия органов местного самоуправления Калининградской области и некоммерческих неправительственных организаций в решении социальных проблем местного сообщества», реализуемого в Калининградской области Агентством регионального экономического развития (АРЭР) при финансовой поддержке министерства по муниципальному развитию Калининградской области.

В конференции приняли участие более 60 представителей органов местного самоуправления (ОМСУ), НКО и экспертного сообщества Калининградской области.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, опытом проектной работы, реализуемой в последние годы в Гусевском городском округе, с участниками конференции поделилась специалист администрации Бенедикта Лущик.

Несмотря на завершение проекта, эксперты АРЭР в течение ближайших месяцев продолжат оказывать бесплатное консультирование представителей ОМСУ и НКО Калининградской области по вопросам проектной деятельности.
Админстрация Гусевского района
189 просмотров
0
Другие новости по теме
В Гусеве прошла выездная консультационная встреча по вопросам проектного управления
В Гусеве прошла выездная консультационная встреча по вопросам проектного управления
Итоги социально-экономического развития Калининградской области в 2010 году
Итоги социально-экономического развития Калининградской области в 2010 году
Конференция о развитии трансграничных территорий России и Польши
Конференция о развитии трансграничных территорий России и Польши
В ГДК прошло общественное обсуждение концепции проекта «Русская Победа спасла Париж»
В ГДК прошло общественное обсуждение концепции проекта «Русская Победа спасла Париж»

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ремонт телевизоров Ремонт телевизоров