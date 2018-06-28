В Гусеве прошла выездная консультационная встреча по вопросам проектного управления

28 июня 2018, 17:01

В Гусеве состоялась выездная консультационная сессия команды экспертов в рамках проекта «Проектное управление как инструмент повышения эффективности взаимодействия органов местного самоуправления Калининградской области и некоммерческих неправительственных организаций в решении социальных проблем местного сообщества». Об этом рассказали в пресс-службе ведомства по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области.



Проект реализуется Агентством регионального экономического развития (АРЭР) при поддержке министерства по муниципальному развитию и внутренней политике. В 2018 году общественная организация получила на его реализацию субсидию из областного бюджета.



Семинар был построен на разборе конкретных примеров социально-экономических проблем и поиске возможных проектных инициатив, направленных на их решение.



Участники встречи рассказали о своем опыте работы в российских и международных проектах, а также поделились планами по разработке идей в будущем. Их познакомили с лучшими российскими муниципальными практикам в сфере налаживания взаимодействия местных органов власти и гражданского общества.

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