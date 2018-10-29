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Информационный сайт города Гусева

Жительница Гусева заняла второе место на областном чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров

29 октября 2018, 15:10
Жительница Гусева заняла второе место на областном чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров
В Калининграде в Центре творческого развития и гуманитарного образования «Информационные технологии» состоялся традиционный Областной чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Об этом рассказали в пресс-службе Правительства Калининградской области.

Он проводился Региональным отделением Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» совместно с министерством социальной политики Калининградской области уже в седьмой раз.

В этом году чемпионат проводился в номинациях: «Уверенный пользователь» и «Начинающий пользователь». Соревновались более 20 мужчин от 60 лет и женщин от 55 лет из 16 муниципалитетов.

Специалисты центра подготовили для участников несколько конкурсных заданий различных уровней сложности, одно из которых включало в себя работу с ресурсом «Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства».

Победителем в номинации «Уверенный пользователь» стал калининградец Евгений Цой, второе место заняла Елена Зайцева из Гусева, третье место досталось Игорю Лукошко из Светлого. Первой в номинации «Начинающий пользователь» стала Вера Полегаева из Нестерова, Людмила Катаева из Балтийска заняла второе место, третье место в номинации — у советчанина Василия Шелудченкова. Кроме дипломов, победители получили призы.
соревнование пенсионеры
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Гость Людмила
# 1Гость Людмила
Елена Анатольевна! Поздравляем!
Сегодня, 16:07   ЦитироватьОтветить0
Алина
# 2Алина
Елена Анатольевна, вы - лучшая!!!
Сегодня, 19:25   ЦитироватьОтветить0

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