/ / / В центре «Росток» прошёл День аиста

30 октября 2018, 12:45

Центр «Росток»

26 октября 2018 года в Центр «Росток» вновь «прилетел» аист — мы принимали гостей и приветствовали людей, кто задумывается о том, чтобы стать приёмными родителями кому-то из детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей. Это, ставшее уже традиционным, мероприятие собирает в наших стенах тех, для кого нет понятия «чужой ребёнок», для кого выбор жизненной траектории своей семьи сопряжён с важнейшим поступком — решением чьей-то судьбы…Экскурсия по учреждению, небольшой концерт силами воспитанников, мастер-класс для малышей и круглый стол с участием психологов для взрослых — так прошёл День Аиста в Центре «Росток» в 2018 году. Надеемся, что в 2019 году нас, единомышленников, станет ещё больше!