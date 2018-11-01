Рядом с Маяковской ТЭС под Гусевом высадили аллею красных дубов. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального филиала «Интер РАО — Инжиниринг».
Деревья высадили во время «зелёного субботника» сотрудники компании «Калининградская генерация», которая является заказчиком строительства новых электростанций в регионе. Несколько десятков саженцев будут расти вдоль подъездной дороги к ТЭС.
Между растениями оставили значительное расстояние, потому что взрослый дуб может достигать высоты 25-30 метров, а его ствол в диаметре составляет около полутора метров. По словам экспертов, дубы являются устойчивыми к морозам и ветрам. Эти деревья не очень требовательны к плодородию почвы и обладают высокими фитонцидными свойствами.
«Мы специально приглашали сюда специалиста лесного хозяйства. Он оценил местность и характеристики почвы и порекомендовал выбрать взрослые саженцы — десятилетки, которым будет здесь более комфортно, чем юным растениям. Будем надеяться, что через несколько лет увидим здесь настоящую аллею», — рассказал директор Маяковского филиала «Калининградской генерации» Таймураз Дзгоев.
Красные дубы появились рядом с липами и молодыми ёлочками, которые совсем недавно высадили сотрудники Маяковской ТЭС. А на территории самой станции теперь растут плодовые деревья. Саженцы принесли сами работники предприятия и теперь будут за ними ухаживать.
Рядом с Маяковской ТЭС высадили аллею красных дубов
1 ноября 2018, 10:15
тэс
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