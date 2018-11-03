/ / / О первых переселенцах нашего края после Великой Отечественной войны

3 ноября 2018, 14:10

Владимир Летягин

6 июля 1946 года совет министров СССР принял постановление о заселении Калининградской области и развитии её сельского хозяйства. Первый эшелон с людьми прибыл 23 августа 1946 года именно в Гумбиннен, где было 715 жителей Брянской области. Из них на территории Гусевского района сейчас проживает немного более 30 человек.Желающих переехать в наш край было довольно много, существовал даже своеобразный конкурс. Предпочтение отдавалось многодетным семьям из областей, которые наиболее сильно пострадали от войны. Также ехало много людей из Белоруссии и Украины, где население сильно пострадало от оккупации.Привозить с собой разрешалось всё, что угодно, в том числе скот. Во время пути платили суточные и кормили, а также при необходимости обеспечивали одеждой.Стоит упомянуть, что до прибытия первых переселенцев в области уже проживали до 90 тысяч граждан СССР. В основном это были военные, репатрианты и тому подобные. Также здесь оставалось еще и немецкое население.В первую очередь пытались заселить села, причём не учитывалось, откуда прибыл человек — из города или деревни. Да и жители из деревень имели трудности с проживанием в каменных домах, ведь у себя на родине они проживали в деревянных срубах. Данное упущение привело к тому, что значительная часть переселенцев, около 38%, уехали обратно в центральные районы СССР. Назад уезжали практически все, кто не смог приспособиться к местному климату и новым условиям ведения хозяйства.Еще одним фактором оттока населения стал голод в 1946–1948 годах. Народу обещали рай на новой родине, а оказалось всё наоборот. Область нужно было восстанавливать. Разруха от военных действий была повсюду.Из воспоминаний о первых переселенцах, конфликтов с немецким населением не было. Создавалось много семей, рождались дети. Немки охотно сожительствовали с русскими, ведь так было легче прожить. Подобные браки не регистрировались, и, как правило, такие семьи распадались.Выселение немецкого населения проходило в основном в 1945–1951 годах. Многие не хотели уезжать. Некоторые немецкие граждане даже получили документы жителей Литвы и остались здесь. Но таких было немного.Остались на новой территории СССР и немецкие дети, которые потеряли родителей или проживали в детских домах. Все они получили русские имена и фамилии, став гражданами СССР. Многие из них забыли родной язык и стали считать себя русскими. Подобный детский дом существовал и в Гумбиннене.В 1946 году на территории нашего города проживали 1410 человек, из них немцев только 270. Первым начальником гражданского управления города был Никита Сергеевич Паничев.