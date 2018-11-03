Под хэштэгом #МЫЛЮБИМГУСЕВ сегодня пестрят социальные сети жителей Гусева фотографиями с осенней акции «Мы любим наш город».
Как рассказывает «За доблестный труд», желающих посадить дерево в своем любимо городе оказалось столько много, что справились меньше чем за час. Гусевцы высадили более трехсот деревьев между двумя мостами по улице Зои Космодемьянской. Укрепили дамбу на улице Правобережной от перекрестка с улицей Победой до ПЧ 13.
Депутаты Гусевского городского округа и их избиратели дополнили разделительную полосу на проспекте Ленина.
Активно работали собравшиеся на территории возле будущего здания ДЮЦа. Вместо спиленных во время ремонтных работ по улицам Краснофлотской и Горького, теперь вырастут клены и дубки.
Вечно зелеными туями усадили пешеходную дорожку возле Гусевского историко-краеведческого музея им. А. М. Иванова.
Менее чем за час жители Гусева высадили более трехсот деревьев
3 ноября 2018, 12:36
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