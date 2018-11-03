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Информационный сайт города Гусева

Гусевские КВНщики выиграли Кубок губернатора Калининградской области

3 ноября 2018, 21:04
Сегодня прошла игра КВН на Кубок губернатора Калининградской области «Мы — россияне». Игра была приурочена к празднованию Дня народного единства.

За трофей боролись команды из Светлого, Гусева, Калининграда, Сочи и Москвы. Им нужно было проявить себя в четырёх конкурсах: приветствии, разминке, биатлоне и музыкальном номере.

Итоги игры:

Кубок получает команда «Прибалты» (Гусев);
2 место — «Женская сборная факультета журналистики» (МГУ им. М. Ломоносова, Москва)
3 место — «ММ» (Сочи)

Лучший актер — Сергей из «Как развить в себе чувство юмора»;
Лучшая актриса — Лиза из команды «Женская сборная факультета журналистики МГУ им. Ломоносова;
Лучшая шутка — «ММ» (Сочи).
Команда-открытие «Как развить в себе чувство юмора» (Москва)
КВН
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