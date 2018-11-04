Сегодня, когда по всей нашей необъятной родине, проходят торжественные мероприятия в честь Дня народного единства, глава администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» Александр Китаев и начальник отделения по вопросам миграции МО МВД РФ «Гусевский» Ольга Годованюк вручили паспорта восьми юным жителям Гусевского городского округа. Об этом пишет «За доблестный труд».
Как отметил Александр Китаев, сегодня юные жители округа получают свой первый и самый важный в жизни документ:
— Уверен, что дальше будут аттестаты, дипломы, медали и ордена и вы вырастите достойными сынами и дочерями своей страны, любящие своих родителей, свой дом и город, в котором живете сейчас.
Паспорта и подарки сегодня получили: Максим Павлюченко, Полина Антонова, Ионнас-Кясто Куртинайтис, Кристина Семенякина, Михаил Шпаков, Елена Молодова, Егор Белостенный и Ксения Пузыня.
Глава городской администрации и начальник по вопросам миграции вручили паспорта юным жителям
4 ноября 2018, 13:18День народного единства
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