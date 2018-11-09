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Информационный сайт города Гусева

Лаздинелен — место, где родился Донелайтис

9 ноября 2018, 15:00
Памятник Кристионасу Донелайтису в Гусеве. Июнь 2012
В 1638 году в 1200 метрах на северо-восток от Задвайчена (посёлок Первомайское) возникло новое поселение Лаздинелен, сейчас которое не существует. Земли в этих местах получили крестьяне Ганс Доналитус, Фридрих Виложайтис и Кристоф Розевайтис из деревень Гросс-Байчен и Кляйн-Байчен (поселок Подгоровка).

Лаздинелен никогда не был крупным поселком, скорее это был хутор. Поселение считалось пригородом соседнего Задвайчена.

1 января 1714 года в семье старосты Лаздинелена родился сын Кристионас Донелайтис, который стал основоположником Литовской литературы.

Позднее землю в поселке приобрела семья немецких аристократов Фон Беловых. В 1896 году был установлен памятный знак на том месте, где предположительно был расположен дом, в котором родился Кристионас Донелайтис. В 1990 году памятный знак зменили на новый. Архитектором этого знака был Наполеонас Киткаускас, мастером Вилюс Орвидас.


Памятный знак на месте рождения Кристионаса Донелайтиса. Июнь 2014.

В 1937 году в Ласдинелене жили фермеры Пауль Плац и Франц Симонейт. Последний также владел и портняжным мастерством. Ещё здесь жили семьи Франца Асмуса и Франца Степата, которые не имели земельных угодий и нанимались на работу в Задвайчене. У них были только свои огороды и небольшие коптильни, что было практически обязательно для всех крестьян в Восточной Пруссии. Тот хозяин, который не имел даже собственного огорода, считался лицом с низкой социальной ответственностью и мог прослыть за местного дурачка.

Также в 1937 году в Ласдинелене проживала семья Калиновских, которые были выходцами из Польши. Глава семьи Максим был мастером по обслуживанию доильной техники. В Задвайчене было электричество, в том числе и на фермах. Калиновский следил здесь за состоянием и работоспособностью доильной техники.

После Второй Мировой войны посёлок перестал существовать.

К 275-летию со дня рождения поэта на месте его предполагаемой усадьбы были высажены 275 саженцев дубов. Хочется отметить, что до сих пор существуют споры о том, где на самом деле проживала семья Кристионаса Донелайтиса.

Владимир Летягин
история Кристионас Донелайтис
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