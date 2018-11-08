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В ГДК прошла отчетная конференция местной организации Всероссийского общества слепых

8 ноября 2018, 11:45
В ГДК прошла отчетная конференция местной организации Всероссийского общества слепых
В минувшую среду в Городском доме культуры города Гусева состоялась отчетная конференция Гусевской местной организации Всероссийского общества слепых. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

На заседании присутствовали представители Калининградской региональной организации Всероссийского общества слепых, представители администрации Гусевского городского округа, а также члены организации из Гусева, Краснознаменска, Нестерова и Озерска.

Поприветствовала всех собравшихся на конференции и. о. начальника управления социальной защиты населения Ирина Перова. Она пожелала всем участникам клуба крепкого здоровья и неиссякаемой энергии для воплощения новых идей.

«Мы в свою очередь готовы всегда с вами общаться и помогать в решении проблемных вопросов», — сказала Ирина Перова.

Основными вопросами конференции стали:

  • отчет о работе организации за период с сентября по декабрь 2017 года;
  • отчет контрольно-ревизионной комиссии.

Гусевское отделение ВОС ведет свою активную деятельность уже более 60-ти лет. Для ее участников всегда проводятся различные мероприятия, конкурсы, экскурсии по области, летние оздоровительные кампании, работа по приобщению к труду, спорту и многое другое.

«Гусевская местная организация ВОС всегда являлась флагманом всех мероприятий, проводимых в области. Не было еще ни одного события, где бы вы не участвовали. А ваш вокальный коллектив „Радуга“ — выше всех похвал», — отметил председатель региональной организации ВОС Владимир Храбан.

После обсуждения вопросов, отчеты были утверждены. Множество благодарных отзывов прозвучало от участников организации председателю Гусевской организации ВОС Ольге Андреевой, которая всегда очень внимательно относится к каждому из членов общества и с большим энтузиазмом подходит к своему делу. Работу организации признали удовлетворительной.

В завершении конференции в честь 65-летнего юбилея Калининградской региональной организации ВОС ее председатель Владимир Храбан вручил самым активным участникам Гусевского отделения грамоты центрального и областного Правления ВОС.
общество слепых
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Просто Лось
# 1Просто Лось
Иришка, прям "звездочка" в "королевстве слепых"
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