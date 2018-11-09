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Информационный сайт города Гусева

В Гусевском районе найдены трупы кабанов заражённые АЧС

9 ноября 2018, 14:53
В Гусевском районе найдены трупы кабанов заражённые АЧС
В Гусевском районе нашли трупы диких кабанов с африканской чумой свиней. На заражённой территории до 18 ноября введён карантин. Информация об этом размещена на официальном сайте правительства Калининградской области.

Останки животных обнаружили в охотничьем угодье «Майское». Территория закрыта для посещения. Также нельзя вывозить мясо, сырьё для кормов и заниматься охотой.

Вокруг заражённой территории установят дезбарьеры. Специалисты ветслужб изолируют заражённые участки от безнадзорных животных. На объекте проведут дезинфекцию.
африканская чума
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Готовятся к предновогодней продаже.
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