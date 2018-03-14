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Из-за африканской чумы регион рискует потерять всех свиней

14 марта 2018, 14:34
Из-за африканской чумы регион рискует потерять всех свиней
В настоящее время область полностью обеспечивает себя свининой, но если не устранить опасность, исходящую от хозяйств с низким уровнем биологической защиты, регион рискует все это потерять. Такую точку зрения высказал исполняющий обязанности руководителя регионального управления Россельхознадзора Андрей Иванов.

«Надо разорвать цепь передачи возбудителя. По имеющимся подсчетам, в ЛПХ — 10 тысяч свиней. Это 5% животных, которые влияют на остальные 95% — в случае распространения АЧС. Чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия предлагала создать вдоль границы области буферные зоны, полностью освобожденные от диких кабанов. Однако с учетом мнения экозащитников зверя решили беречь. Сейчас, когда пошел падеж диких кабанов, все поняли: нужно производить их отстрел, однако в значительной степени процесс вышел из-под контроля», — отметил Андрей Иванов.

Также глава управления рассказал, что правительство области может ввести требования к ЛПХ, не соответствующим III–IV степени биологической защиты. Если фермеры смогут поднять степень защиты до должного уровня, это будет положительным фактором. Речь идет о серьезных оргмероприятиях: нужно документально подтвердить безопасность каждой позиции — кормов, транспорта, ветеринарного благополучия животных, санитарного состояния хозяйства. Если нарушения не устранены, вариант один — забить свиней либо перейти на другие виды животноводства.

13 марта на официальном сайте Россельхознадзора появилась информация о том, что в Нестеровском районе обнаружена вспышка африканской чумы свиней.

«В результате лабораторных исследований СП „Гвардейская ветеринарная лаборатория“ в патологическом материале, отобранном от дикого кабана, добытого на территории охотничьего хозяйства „Пугачево“ некоммерческой организации „Фонд охраны животного мира и воспроизводства биоресурсов“, расположенного на территории Нестеровского района Калининградской области, выделен геном вируса АЧС», — говорится в сообщении.

Как сообщает Польский культурный центр в Калининграде, Министерство сельского хозяйства Польши планирует построить забор на всём протяжении границы между Варминско-Мазурским воеводством и Калининградской областью. Забор, по мнению поляков, должен остановить миграцию диких кабанов, которые переносят вирус африканской чумы свиней. Эпидемия АЧС в стране с каждой неделей набирает силу.
африканская чума россельхознадзор
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Вольдемар
# 1Вольдемар
Может быть прикроют этот источник зловония в Кабановке
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