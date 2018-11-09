/ / / Главный внештатный специалист областного здравоохранения провела в Гусевской ЦРБ акушерский тренинг

На прошлой неделе на базе Гусевской ЦРБ при участии главного внештатного специалиста министерства здравоохранения Калининградской области Ольги Грицкевич проведен командный тренинг при акушерском кровотечении, в котором приняли участие акушеры-гинекологи, анестезиологи, акушерки, анестезиологические и операционные сестры. Об этом пишет «За доблестный труд».
Работа в команде при оказании экстренной медицинской помощи (выработка «ролей» каждого участника, знание своей «роли» и «роли» находящегося рядом, хронометраж времени, оценка скорости кровопотери, оценка кровопотери на каждом этапе хирургического гемостаза) была основной целью тренинга. Главными принципами общения в команде явились лаконичность и точность формулировок, сообщение, адресованное конкретному лицу с помощью контакта «глаза в глаза», касанием рукой или обращением по имени, четкость и сжатость — ответ-осознание-действие. С поставленными целями и задачами участники тренинга справились хорошо. Ольга Грицкевич поблагодарила участников.
В соответствие с Протоколом оказания медицинской помощи при акушерском кровотечении время от момента поступления пациентки в приемный покой больницы до доставки в оперблок составило 12 минут.
Подобная форма обучения использована впервые. Полученный результат говорит о необходимости дальнейшего применения такой практики, поскольку эффективность отработки навыков максимально высока. Следующий тренинг запланирован по Протоколу ведения беременной женщины с эклампсией.
Для справки. Акушерско-гинекологическое отделение Гусевской ЦРБ на 50 коек оказывает специализированную медицинскую помощь жителям Гусевского городского округа и частично востока области. В последнее время здесь уделяется особое внимание обучению персонала и внедрению современных медицинских технологий. Так, в 2018 году освоено проведение гистероскопий и лапароскопических операций женщинам. С 2017 года освоена пластическая хирургия половых органов. Кроме того, в настоящий момент на базе Гусевской ЦРБ организовано полное обследование бесплодных пар. После проведенного лечения две пациентки встали на учет по беременности. Еще несколько пар направлены на ЭКО.
Главный внештатный специалист областного здравоохранения провела в Гусевской ЦРБ акушерский тренинг
9 ноября 2018, 17:04
больница
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