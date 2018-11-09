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Главный внештатный специалист областного здравоохранения провела в Гусевской ЦРБ акушерский тренинг

9 ноября 2018, 17:04
Главный внештатный специалист областного здравоохранения провела в Гусевской ЦРБ акушерский тренинг
На прошлой неделе на базе Гусевской ЦРБ при участии главного внештатного специалиста министерства здравоохранения Калининградской области Ольги Грицкевич проведен командный тренинг при акушерском кровотечении, в котором приняли участие акушеры-гинекологи, анестезиологи, акушерки, анестезиологические и операционные сестры. Об этом пишет «За доблестный труд».

Работа в команде при оказании экстренной медицинской помощи (выработка «ролей» каждого участника, знание своей «роли» и «роли» находящегося рядом, хронометраж времени, оценка скорости кровопотери, оценка кровопотери на каждом этапе хирургического гемостаза) была основной целью тренинга. Главными принципами общения в команде явились лаконичность и точность формулировок, сообщение, адресованное конкретному лицу с помощью контакта «глаза в глаза», касанием рукой или обращением по имени, четкость и сжатость — ответ-осознание-действие. С поставленными целями и задачами участники тренинга справились хорошо. Ольга Грицкевич поблагодарила участников.

В соответствие с Протоколом оказания медицинской помощи при акушерском кровотечении время от момента поступления пациентки в приемный покой больницы до доставки в оперблок составило 12 минут.

Подобная форма обучения использована впервые. Полученный результат говорит о необходимости дальнейшего применения такой практики, поскольку эффективность отработки навыков максимально высока. Следующий тренинг запланирован по Протоколу ведения беременной женщины с эклампсией.

Для справки. Акушерско-гинекологическое отделение Гусевской ЦРБ на 50 коек оказывает специализированную медицинскую помощь жителям Гусевского городского округа и частично востока области. В последнее время здесь уделяется особое внимание обучению персонала и внедрению современных медицинских технологий. Так, в 2018 году освоено проведение гистероскопий и лапароскопических операций женщинам. С 2017 года освоена пластическая хирургия половых органов. Кроме того, в настоящий момент на базе Гусевской ЦРБ организовано полное обследование бесплодных пар. После проведенного лечения две пациентки встали на учет по беременности. Еще несколько пар направлены на ЭКО.
больница
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