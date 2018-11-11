/ / / В Гусеве прошло памятное мероприятие, посвященное 100-летию со дня окончания Первой мировой войны

Сегодня, 11 ноября, тот самый день, когда ровно 100 лет назад было заключено Компьенское перемирие, завершившее один из самых широкомасштабных вооружённых конфликтов в истории человечества — Первую мировую войну.
Калининградская область — единственный регион в современной России, на территории которого проходили бои той кровопролитной войны.
Многие десятки стран были вовлечены в эти страшные события и уроки тех лет не должны быть забыты.
Самоотверженность и отвагу проявили русские солдаты в августе 1914 года во время Гумбинненского сражения. Ценой невероятных усилий им удалось остановить наступление немцев на Париж, тем самым изменив дальнейший ход Первой мировой войны.
В эту особую дату в городе Гусеве, возле памятника «Штыковая атака» состоялся памятный митинг.
«Сегодня наш Президент Владимир Путин принимает участие в мероприятиях, посвященных славной дате окончания Первой мировой войны во Франции. В эти дни участники Форума мира, который проходит в Париже, в рамках празднования юбилейной даты, обязательно посетят памятник воинам Русского экспедиционного корпуса народного художника России Владимира Суровцева. Сейчас и мы стоим у памятника „Штыковая атака“ , который также создан народным художником России Владимиром Суровцевым. Мы свято чтим память и гордимся подвигом наших предков, стараемся сохранить все, что было до нас на этой славной земле. Желаю всем мирного неба над головой, благополучия и уверенности в завтрашнем дне», — сказал глава администрации Гусевского городского округа Александр Китаев.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, о важности сохранения культурного наледия и исторической памяти всем собравшимся также напомнили заместитель Председателя окружного Совета депутатов Сергей Каюков и участник ВОВ, почетный житель города Гусева Сергей Тихонович Семенихин.
Память всех жертв крупнейшего вооруженного конфликта почтили минутой молчания, после чего состоялась церемония возложения цветов и гирлянды.
В Гусеве прошло памятное мероприятие, посвященное 100-летию со дня окончания Первой мировой войны
11 ноября 2018, 15:44
Первая мировая война
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