«Книжный город Николая Носова» в Фурмановской библиотеке

13 ноября 2018, 12:09

В Фурмановской библиотеке проведено мероприятие в форме развлекательно-познавательной программы. Оно носило название «Книжный город Николая Носова» и было посвящено юбилею детского писателя Николая Носова. На мероприятии присутствовали постоянные читатели библиотеки.



Библиотекарь Ирина Алексеевна в увлекательной форме познакомила ребят с биографией Носова, необыкновенного человека и замечательного художника слова. Дети узнали много интересного о таких книгах писателя, как «Живая шляпа», «Огурцы», «Мишкина каша», «Фантазеры».



Николай Носов, писатель яркого юмористического таланта, считал, что дети начинают понимать шутки очень рано, и что их смешит нарушение порядка вещей, только что ими усвоенного. Носов интересовался психологией детей, считал, что к ним «нужно относиться с самым большим и очень теплым уважением». Несомненно, это является одной из причин того, что его книги находили и находят такой большой отклик у детской аудитории.



В ходе мероприятия была проведена викторина, связанная с биографией и творчеством писателя, а так же с произведениями, которые были экранизированы. Дети с удовольствием отвечали на вопросы. К мероприятию была оформлена книжная выставка. Юные читатели остались довольные мероприятием, которое прошло весело и с юмором.

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