В Гусевском автотранспортном предприятии пополнение. Накануне своим ходом сюда прибыл комфортабельный автобус сиреневого цвета. Сегодня утром специалисты автоколонны осмотрели машину, теперь очередь за оформлением необходимых документов. Информацию об этом разместила группа «ГУСЕВ HD».
Новый автобус стал четвёртым приобретённым предприятием за последние несколько месяцев. Старые машины, устаревшие как в техническом, так и в моральном плане постепенно уходят на покой.
Современные автобусы, выполняющие среди прочих и востребованные рейсы по направлению в Калининград, оборудованы видеокамерами, системой кондиционирования, есть беспроводной доступ в интернет. За последний год в гусевском автотранспортном предприятии приобретено в общей сложности больше десяти таких автобусов.
Гусевская автоколонна обновляет автобусный парк
14 ноября 2018, 11:45автоколонна
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