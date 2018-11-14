В Калининградской области планируют открыть колледж по подготовке среднего медперсонала. Об этом глава регионального минздрава Александр Кравченко рассказал Клопс.Ru после заседания правительства в среду, 14 ноября.
«Ситуация по врачам улучшается, но, к сожалению, у нас не очень хорошо со средним медицинским персоналом. Это проблема — пациента не интересует, насколько укомплектована больница. Процентов на 60 правильная и качественная помощь зависит от среднего медперсонала. Мы сейчас активно ведём переговоры об открытии учебного заведения на востоке области, в Гусеве», — отметил Кравченко.
По словам министра, за 2018 год количество медсестёр в области сократилось на 60 человек. Привлекать специалистов среднего звена в регион неэффективно — большинство медиков предпочитает жить и работать там, где получило образование.
Областные власти планируют открыть медицинский колледж в Гусеве
14 ноября 2018, 12:43
больница
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