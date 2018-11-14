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Информационный сайт города Гусева

Областные власти планируют открыть медицинский колледж в Гусеве

14 ноября 2018, 12:43
Областные власти планируют открыть медицинский колледж в Гусеве
В Калининградской области планируют открыть колледж по подготовке среднего медперсонала. Об этом глава регионального минздрава Александр Кравченко рассказал Клопс.Ru после заседания правительства в среду, 14 ноября.

«Ситуация по врачам улучшается, но, к сожалению, у нас не очень хорошо со средним медицинским персоналом. Это проблема — пациента не интересует, насколько укомплектована больница. Процентов на 60 правильная и качественная помощь зависит от среднего медперсонала. Мы сейчас активно ведём переговоры об открытии учебного заведения на востоке области, в Гусеве», — отметил Кравченко.

По словам министра, за 2018 год количество медсестёр в области сократилось на 60 человек. Привлекать специалистов среднего звена в регион неэффективно — большинство медиков предпочитает жить и работать там, где получило образование.
больница
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# 1Кадр
Реально было бы здорово!
Сам контингент учащихся будет приятнее, чем те которые сейчас учатся в хабзе и техасе. Через одного лица с отсутствием мозгов и поведение с отсутствием совести.
Сегодня, 14:41   ЦитироватьОтветить2
Гость Галина
# 2Гость Галина
Откуда придут другие? Придут такие же.
Сегодня, 15:03   ЦитироватьОтветить2
Гость Галина
# 3Гость Галина
Есть много хороших детей в "хабзе" с мозгами, с совестью и достойным поведением
Сегодня, 15:07   ЦитироватьОтветить2
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# 4Кадр
А я не написал, что все. А через одного точно. Да и сами преподаватели говорят, что половине учёба на нужна, нечем учиться. Глотка есть куда пойло заливать, пасть есть откуда мат четырехэтажный извергается и прочий словесный понос, а учиться и думать нечем.
Сегодня, 15:20   ЦитироватьОтветить3
Стефаныч
# 5Стефаныч
Тема важная,тема назревшая, и здание для колледжа найти в Гусеве можно,Но простите, педагогический штат медицинского заведения кем будем укомплектован? Преподаватели по профилю не будут разрываться между Калининградским университетом,где сейчас обучают специалистов медицинских профессий и Гусевским колледжем?Все это к сожалению, только обещания на словах.[i] В 2015 году Цуканов уже предлагал открыть в Гусеве филиал БФУ им. И. Канта.......]«чтобы не оттягивать всех студентов в Калининград». Этот вопрос обсуждался во время рабочей поездки главы региона в муниципалитет в понедельник, 17 августа.2015 г. по мнению Цуканова, военный городок №3 на проспекте Ленина целесообразно отдать под образовательный кампус. Территорию планируют забрать у министерства обороны.
Мы давным-давно говорили об открытии филиала университета в Гусеве, Черняховске либо Советске. Нужно найти центр, где могли бы учиться дети из окружающих городов, потому что ездить в Калининград — это дорого, — пояснил Цуканов. Он также отметил, что в Гусеве есть соответствующая база — компания «Дженерал сателайт». «Инвестор готов поддержать университет и давать техническое задание на подготовку специалистов», — уточнил глава региона.По словам Николая Цуканова, у БФУ им. И. Канта «есть и желание, и понимание» для развития нового учебного объекта. В беседе с врио министра образования Светланой Трусенёвой он высказал мнение, что в Гусеве следует открыть два факультета с техническими специальностями.Окончательное решение должны принять в ближайшие полгода........... . Вот и 2018 год заканчивается. и снова новые мечты....
Сегодня, 15:33   ЦитироватьОтветить2

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