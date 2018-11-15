Юидовцы города Гусева посетили ситуационный центр «Безопасный город»

15 ноября 2018, 21:55

15 ноября 2018 года ребята из отрядов ЮИД школ № 1 и № 3 города Гусева побывали на экскурсии в ситуационном центре «Безопасный город».



Экскурсия проводилась по инициативе Госавтоинспекции города Гусева. Система — 112 и аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» обеспечивают управление безопасностью города Гусева, координируют деятельность экстренных служб, систем видеонаблюдения и мониторинга.



Сначала ребята узнали об основных задачах и функциях Системы-112. Также в ситуационном центре «Безопасный город» школьникам рассказали о специфике функционирования аппаратно-программного комплекса и показали работу операторов. Юидовцам объяснили, что результатом внедрения системы «Безопасный город» стали более высокая оперативность правоохранительных органов, экстренных служб, МЧС, а также новое качество жизни горожан и гостей города.



Данная экскурсия прошла очень познавательно для школьников, в результате которой дети получили положительные эмоции.

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