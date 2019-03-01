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Информационный сайт города Гусева

Местные ЮИДовцы провели акцию «Безопасный переход!»

1 марта 2019, 17:02
Местные ЮИДовцы провели акцию «Безопасный переход!»
В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов на пешеходных переходах, Госавтоинспекторы совместно с отрядом ЮИД школы № 1 города Гусева организовали и провели акцию «Безопасный переход!». Профилактическое мероприятие состоялось на оживленном перекрестке города с пешеходными переходами.

На протяжении всего мероприятия сотрудники ГИБДД и ЮИДовцы призывали водителей быть внимательнее к пешеходам, особенно при неблагоприятных погодных условиях и в тёмное время суток, заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами, особенно вблизи школ и детских садов, где возможно неожиданное появление детей, которые, как правило, нетерпеливы, неосмотрительны, и довольно часто неправильно оценивают направление и скорость движения автомобиля. Также обратились к пешеходам с просьбой вежливо и доброжелательно относиться к водителям, терпеливо ждущим, пока те переходят дорогу, быть внимательными и осторожными на дороге.

ЮИДовцы подготовили коллективное обращение к водителям и пешеходам в виде плакатов по безопасности дорожного движения с различными лозунгами, призывающими к соблюдению правил. Водителям и пешеходам вручались памятки «Внимание — водитель», «Внимание — пешеход».

Организаторы акции надеются, что благодаря таким акциям пешеходы и водители будут предельно внимательны на дорогах города, которые станут безопасными для всех участников дорожного движения.
ЮИДовцы
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666
# 1666
Очередная показуха
Сегодня, 18:02   ЦитироватьОтветить1
Протуберанец
# 2Протуберанец
Безопасный переход? Нет не слышали. Ау ГИБДД Вы знаки разворота поставили на ул. Московской, а сами проследили их выполнение. 100% машин с ул. Московской (от больнички) поворачивают на ул. Северная нарушая требования знака 6.3.1 почти на глазах начальника полиции. Прокуратура, где мониторинг СМИ, почитайте, выставите там временный пост, штрафы так и потекут. Ну и палку срубите на прокурорской проверке, это я вам в качестве бонуса сообщаю.
Сегодня, 19:30   ЦитироватьОтветить0
Гость Гость
# 3Гость Гость
Нашли место, где флэш-моб провести. Магазин "Семья" (малая) и парковка там, самое криминальное таксистское место. Хрен заедешь, пока эти мудазвоны на своих лоханках там развернуться передом к клиенту. Сколько раз сигнал светофора уже сменился, а они на пешеходной зоне самбуку на машине исполняют. Пиз...те в конец очереди (парковки), клиенты и там вас найдут.
Сегодня, 19:47   ЦитироватьОтветить0
Протуберанец
# 4Протуберанец
...и еще раз к теме. когда ГИБДД будет проверять нарушение видимости пешеходного перехода...каждый день наблюдаю картину, когда (ладно малолитражки) микроавтобусы и грузовики стоят разгружаются менее чем в 5-ти метровой зоне пешеходного перехода. Выезд с ул. Смирнова на ул. Московская налево, постоянно стоит машина и разгружается перед магазом. Та же ул. Московская у магазина "Спутник", переход с обеих сторон заставлен машинами, "Интердизайн" на Ленина, ул. Победы у рынка и т.п.
Сегодня, 19:58   ЦитироватьОтветить0
666
# 5666
ГАИ надо реально работать, а не понятно как пиарится
Сегодня, 20:51   ЦитироватьОтветить0

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