Местные ЮИДовцы провели акцию «Безопасный переход!»

1 марта 2019, 17:02

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов на пешеходных переходах, Госавтоинспекторы совместно с отрядом ЮИД школы № 1 города Гусева организовали и провели акцию «Безопасный переход!». Профилактическое мероприятие состоялось на оживленном перекрестке города с пешеходными переходами.



На протяжении всего мероприятия сотрудники ГИБДД и ЮИДовцы призывали водителей быть внимательнее к пешеходам, особенно при неблагоприятных погодных условиях и в тёмное время суток, заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами, особенно вблизи школ и детских садов, где возможно неожиданное появление детей, которые, как правило, нетерпеливы, неосмотрительны, и довольно часто неправильно оценивают направление и скорость движения автомобиля. Также обратились к пешеходам с просьбой вежливо и доброжелательно относиться к водителям, терпеливо ждущим, пока те переходят дорогу, быть внимательными и осторожными на дороге.



ЮИДовцы подготовили коллективное обращение к водителям и пешеходам в виде плакатов по безопасности дорожного движения с различными лозунгами, призывающими к соблюдению правил. Водителям и пешеходам вручались памятки «Внимание — водитель», «Внимание — пешеход».



Организаторы акции надеются, что благодаря таким акциям пешеходы и водители будут предельно внимательны на дорогах города, которые станут безопасными для всех участников дорожного движения.

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