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Гусевская прокуратура выявила нарушения требований таможенного союза «О безопасности зерна»

16 ноября 2018, 16:56
Гусевская прокуратура выявила нарушения требований таможенного союза «О безопасности зерна»
Гусевской городской прокуратурой совместно с сотрудниками отдела фитосанитарного надзора, качества семян, зерна и продуктов его переработки Управления Россельхознадзора по Калининградской области проведены проверки исполнения обязательных требований законодательства РФ в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки.

В ходе проверки выявлены нарушения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011) у ряда организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство и продажу зерна. Нарушения выразились в недостоверном декларировании соответствия зерновой продукции, в осуществлении выпуска в обращение изготовителями на единой таможенной территории Таможенного союза партий зерна без деклараций о соответствии, также не прошедших необходимые процедуры оценки (подтверждения) соответствия, заявленные пробы зерновой продукции не исследовались на полный комплекс лабораторных исследований, предусмотренных требованиями ТР ТС 015/2011"О безопасности зерна«.

В связи с изложенным, Гусевским городским прокурором в отношении виновных лиц возбуждено 6 дел об административных правонарушениях из них: 4 дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ („Нарушение изготовителем, продавцом требований технических регламентов“), 2 дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 14.44 КоАП РФ („Недостоверное декларирование соответствия продукции“). По результатам рассмотрения указанных дел управлением Россельхознадзора по Калининградской области виновные лица привлечены к административной ответственности.

Кроме того, городским прокурором в адрес лиц и организаций, допустивших вышеуказанные нарушения закона, внесено 4 представления об устранении нарушений федерального законодательства и прекращении действия деклараций, их исключения из Национальной части единого реестра зарегистрированных деклараций о соответствии. В настоящее время нарушения федерального законодательства устранены — действие 5 деклараций о соответствии продукции прекращено.
прокуратура
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