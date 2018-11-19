/ / / Гусевские полицейские отмечены благодарностью за обеспечение правопорядка во время ЧМ по футболу

19 ноября 2018, 17:01

Несомненно, самым важным событием этого лета стал Чемпионат Мира по футболу ФИФА 2018, который проходил в одиннадцати городах нашей необъятной Родины.Одним из городов, который принимал гостей из разных стран мира, стал Калининград. Для обеспечения правопорядка во время игр, проходивших в областном центре, привлекались сотрудники из межмуниципальных отделов внутренних дел. В том числе и из МО МВД РФ «Гусевский».В канун празднования Дня сотрудника правоохранительных органов начальник Гусевского отдела Руслан Молчанов зачитал выписку из приказа начальника УМВД России по Калининградской области и вручил благодарности за добросовестное выполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в служебной деятельности, успешное выполнение задач повышенной сложности, связанных с обеспечением общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения на территории города Калининграда ЧМ по футболу FIFA-2018: оперативному дежурному дежурной части Михаилу Николаюку, участковому уполномоченному полиции Павлу Косникову, участковому уполномоченному полиции Сергею Позднякову, инспектору ДПС отделения ГИБДД Алику Корюгину, полицейскому группы обслуживания (следственно-оперативной группы) дежурной части Александру Покрашинскому и полицейскому отделения ППС Павлу Павловскому.