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В Гусевской войсковой части прошло торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию Военной разведки

20 ноября 2018, 18:13
В Гусевской войсковой части прошло торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию Военной разведки
Сегодня на территории войсковой части № 87832 города Гусева состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летию Военной разведки. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Поздравили военнослужащих с их профессиональным праздником глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев, глава Гусевского городского округа-Председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов, представитель Гусевского Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Василий Коляго.

«Армия и флот — это гарантия развития нашего государства, а разведка — это гарантия безопасности нашей армии, разведка — это „глаза и уши“ нашей армии. Вы всегда на сотню шагов впереди. Желаю, чтобы полученные вами знания и умения пригодились вам только во время замечательных выступлений, которые ваше подразделение демонстрирует на общегородских мероприятих и во время военных, штабных учений», — сказал Александр Китаев.

В завершении мероприятия были зачитаны приказы о присвоении очередных званий, а также в честь 100-летия Военной разведки, за усердие и отличие в службе лучшим воинам были вручены грамоты и медали.
военные
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