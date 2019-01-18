Региональный оператор «Единая система обращения с отходами» запустил сайт, отслеживающий работу мусоровозов. Местные жители могут посмотреть, где в настоящий момент находятся перевозчики и когда они в последний раз производили уборку ТКО с контейнерных площадок.
Временно сервис работает в тестовом режиме. На карте показаны контейнерные площадки, находящиеся на территории региона. Как рассказал корреспонденту Калининград.Ru разработчик сайта, сведения об их местах положениях корректируются, в течение одной-двух недель они обещают нанести все адреса правильно. Если мусор не вывозили более суток, то метка отображается красным цветом. Информация об уборке отходов обновляется каждый час.
По данным ЕСОО, в области работают 167 мусоровозов. За Ленинградский район Калининграда несёт ответственность ООО «Кристалл», за Московский — ООО «Стрела», за Центральный — ООО «Блеск Профи». Транспортировщиком в Балтийске, Зеленоградске, Пионерском, Светлом, Светлогорске и Янтарном является ООО «Блеск Профи Плюс», в Багратионовске, Гвардейске, Ладушкине и Мамоново — ООО «Вывоз ТБО», в Гурьевске и Полесске — ООО «Дармет Плюс», в Краснознаменске, Немане, Славске и Советске — ООО «Блеск», в Нестерове, Черняховске, Озёрске и Гусеве — ООО «Сибирская Экологическая Компания». Мусор перевозят на полигоны в Круглово, Барсуковку, Жаворонково и Ельняки.
В Калининградской области запустили сайт, отслеживающий работу мусоровозов
18 января 2019, 19:23
мусор
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