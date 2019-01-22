/ / / Еврейская община Гумбиннена

22 января 2019, 15:42

Владимир Летягин

Первые еврейские жители появились в городе Гумбиннене в 1767 году. Семья Йоель получила грамоту от короля Пруссии с позволением поселиться здесь.На старом городском кладбище иудеям был выделен отдельный участок для захоронений и место для молитвенного дома. Первая небольшая синагога была построена в XVIII веке на участке, принадлежащем семье Бласс. Сейчас эта территория находится на проспекте Ленина.Еврейская община быстро разрасталась и места старой синагоге стало не хватать. В 1842 году на современной улице Сапёрной была построена новая синагога.По переписи 1925 года исповедующих иудаизм в Гумбиннене было 198 человек. Однако после 1933 года евреи стали уезжать в Литву и Польшу.В «Хрустальную» ночь с 9 на 10 ноября 1938 года отряды СС разрушили здание синагоги, которое располагалось в районе современной улицы Саперной. Сейчас на этом месте пустырь.После этих событий почти все евреи из Гумбиннена и Пруссии уехали. Возможно кто-то из них пережил вторую мировую. Те, кто остался, в 1940 году были отправлены в концлагеря.К сожалению, фотографии здания синагоги найти не удалось.