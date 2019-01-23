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В программу приграничного сотрудничества «Россия-Польша» по первому приоритету прошли 12 проектов

23 января 2019, 13:31
В программу приграничного сотрудничества «Россия-Польша» по первому приоритету прошли 12 проектов
В Светлогорске состоялось заседание совместного мониторингового комитета программы приграничного сотрудничества «Россия-Польша».

Как сообщила министр-руководитель регионального агентства по международным и межрегиональным связям, главной целью встречи стало одобрение проектов, поданных в течение первого набора заявок по приоритету «Сотрудничество в области исторического, природного и культурного наследия для их сохранения и приграничного развития».

«Это была оценка только первого приоритета. Все проекты, которые прошли качественную оценку и получившие достаточное количество баллов были вынесены на рассмотрение. Из 57 заявок отобрано 12 проектов с общим объемом софинансирования в размере 13 миллионов 650 тысяч евро», — сообщила Алла Иванова.

В рамках программы приграничного сотрудничества будет реализован проект Музея Мирового океана «Два корабля — общее море. Зольдек и Витязь: Морское наследие Польши и России». Также федеральный музей совместно с музеем Гданьска будет заниматься реализацией проекта «Связанные янтарём. Общая деятельность по «янтарному достоянию». Администрации Ладушкинского округа в рамках программы займется оживлением культурного и исторического ландшафта городов Ладушкин и Млынары (Польша) в целях скоординированного местного развития. Региональное министерство культуры с ассоциацией «Польские готические замки» реализует проект «Туризм без границ — туристические маршруты приграничных регионов России и Северо-восточной Польши». Зеленоградский городской округ получил финансирование программы приграничного сотрудничества на проект «Балтийская Одиссея — создание общей исторической и культурной сферы». Ряд проектов в сфере культуры также будет реализован в Светлогорском, Гусевском, Озерском городских округах.

Конкретно в Гусевском округе будет разработана проектно-сметная документация для ремонта объекта культурного наследия. Какого объекта, — пока неизвестно. Это будет решаться отдельно агентством по охране памятников. Также будет приобретено оборудование для ДЮЦ.

Как отметила Алла Иванова, итоги программы приграничного сотрудничества «Россия-Польша» по второму и третьему приоритетам, связанным с экологией, транспортном и дорогами, станут известны во втором полугодии текущего года.

Напомним, всего в программу приграничного сотрудничества «Россия- Польша 2014–2020 гг.» было подано 118 проектных заявок на общую сумму более 210 миллионов евро. Наибольшее количество заявок посвящено тематике сохранения культурного наследия и развитию туризма.
Польша приграничное сотрудничество
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Старик Хоттабыч
# 1Старик Хоттабыч
Жалко бывшее здание немецкого банка (толстого 2) безвозмездно отдали. Красивейшее здание Его бы отремонтировать. Интересно, как оно впишется в новую площадь. Я смотрю церковь не спешит его реанимировать.
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