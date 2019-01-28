/ / / Карл Фридрих Шинкель — великий немецкий архитектор

По его проекту была построена Зальцбургская кирха, которая по сей день украшает наш город.
Зальцбургская кирха
Карл Фридрих был архитектором при строительстве в 1832–1836 годах в Гумбиннене здания окружного правительства. К сожалению, это здание не сохранилось. Оно располагалось западнее бывшего заводоуправления СТА и соединялось с ним аркой.
Здание правительства Гумбинненского округа. Фотография сделана в 1940 году.
Знаменитый архитектор был автором проекта при строительстве постамента для памятника Фридриху Вильгельму — основателю Гумбиннена.
Памятник королю Пруссии Фридриху-Вильгельму I.
Карл Фридрих также является автором таких проектов, как церковь (капелла) Александра Невского в Петергофе, старый художественный музей в Берлине, альштадская кирха в Кенигсберге и многих других.
По проектам Карла Фридриха было построено множество знаменитых строений, которые просто невозможно перечислить. Для этого надо издать отдельную книгу.
Владимир Летягин