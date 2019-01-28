Эдиль Эдиль
/ / / Карл Фридрих Шинкель — великий немецкий архитектор
Информационный сайт города Гусева

Карл Фридрих Шинкель — великий немецкий архитектор

28 января 2019, 14:16
Карл Фридрих Шинкель
Карл Фридрих Шинкель (1781-1841) прожил интересную жизнь. Этот лидер романтического историзма немало сделал в немецкой архитектуре, в том числе и в Гумбиннене.

По его проекту была построена Зальцбургская кирха, которая по сей день украшает наш город.


Зальцбургская кирха

Карл Фридрих был архитектором при строительстве в 1832–1836 годах в Гумбиннене здания окружного правительства. К сожалению, это здание не сохранилось. Оно располагалось западнее бывшего заводоуправления СТА и соединялось с ним аркой.


Здание правительства Гумбинненского округа. Фотография сделана в 1940 году.

Знаменитый архитектор был автором проекта при строительстве постамента для памятника Фридриху Вильгельму — основателю Гумбиннена.


Памятник королю Пруссии Фридриху-Вильгельму I.

Карл Фридрих также является автором таких проектов, как церковь (капелла) Александра Невского в Петергофе, старый художественный музей в Берлине, альштадская кирха в Кенигсберге и многих других.

По проектам Карла Фридриха было построено множество знаменитых строений, которые просто невозможно перечислить. Для этого надо издать отдельную книгу.

Владимир Летягин
история Гумбиннен
299 просмотров   |   1 комментарий
0
Другие новости по теме
Они сражались под Гумбинненом во время Первой мировой войны
Они сражались под Гумбинненом во время Первой мировой войны
Фридрих-Вильгельм I — основатель Гумбиннена
Фридрих-Вильгельм I — основатель Гумбиннена
Как развивался Гумбинненский футбол — победы и достижения
Как развивался Гумбинненский футбол — победы и достижения
Если бы деревья могли говорить!
Если бы деревья могли говорить!
Гость Кило Ирисок
# 1Гость Кило Ирисок
арка потрясющая, а окна-то, окна, во всем здании переплеты один в один!
Вчера, 16:34   ЦитироватьОтветить1

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Окна ПВХ плюс Окна ПВХ плюс