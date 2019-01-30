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Информационный сайт города Гусева

Сельскохозяйственная школа Гумбиннена

30 января 2019, 15:28
На заднем плане здание сельскохозяйственной школы. Фотография сделана в 1932 году.
Гумбинненский округ в Германии основывался прежде всего как территория, где активно развивалось сельское хозяйство. Его развитию придавалось огромное значение. Хорошие урожаи и великолепный скот появились не на пустом месте.


Слева здание сельскохозяйственной школы. Фотография сделана в 1928 году.

В 1821 году были основаны сельскохозяйственное общество малой Литвы и сельскохозяйственный союз Гумбинненского округа. Данные организации имели свои отделения по всему округу. Помимо всего прочего они активно занимались мелиорацией и внедрением передовых методов в сельское хозяйство, превращая Пруссию в богатейший край Германии.


По левой стороне здание сельскохозяйственной школы. Фотография сделана в 1940 году.

Особое значение уделялось обучению занятых на селе. В 1872 году была основана первая в Восточной Пруссии регулярная сельскохозяйственная школа для всех желающих. Изначально занятия проходили зимой в арендуемых помещениях. С каждым годом желающих пройти обучение становилось всё больше и возникла потребность в своей инфраструктуре.


Здание бывшей сельскохозяйственной школы в наши дни.

В 1928 году Гумбинненский округ предоставил сельскохозяйственной школе свое постоянное помещение в районе современной улицы Зои Космодемьянской там, где сейчас находится центр «Росток».

В стенах школы можно было получить любую консультацию по сельскому хозяйству и пройти различные курсы.

Владимир Летягин
история Росток
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