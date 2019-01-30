/ / / Сельскохозяйственная школа Гумбиннена

30 января 2019, 15:28

Владимир Летягин

Гумбинненский округ в Германии основывался прежде всего как территория, где активно развивалось сельское хозяйство. Его развитию придавалось огромное значение. Хорошие урожаи и великолепный скот появились не на пустом месте.В 1821 году были основаны сельскохозяйственное общество малой Литвы и сельскохозяйственный союз Гумбинненского округа. Данные организации имели свои отделения по всему округу. Помимо всего прочего они активно занимались мелиорацией и внедрением передовых методов в сельское хозяйство, превращая Пруссию в богатейший край Германии.Особое значение уделялось обучению занятых на селе. В 1872 году была основана первая в Восточной Пруссии регулярная сельскохозяйственная школа для всех желающих. Изначально занятия проходили зимой в арендуемых помещениях. С каждым годом желающих пройти обучение становилось всё больше и возникла потребность в своей инфраструктуре.В 1928 году Гумбинненский округ предоставил сельскохозяйственной школе свое постоянное помещение в районе современной улицы Зои Космодемьянской там, где сейчас находится центр «Росток».В стенах школы можно было получить любую консультацию по сельскому хозяйству и пройти различные курсы.