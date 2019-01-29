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Информационный сайт города Гусева

Сегодня с улиц города вывезли почти 600 кубометров снега

29 января 2019, 19:55
Сегодня с улиц города вывезли почти 600 кубометров снега
Сегодня помимо 50-ти дворников и техники муниципального предприятия на борьбу со снегом были направлены бригады из 8 единиц техники и 12 сотрудников МКУ «САТХО». Об этом пишет "За доблестный труд".

За весь день с улиц города было вывезено почти 600 кубометров снега. Ввиду того, что не все автовладельцы прислушались к просьбе убрать припаркованные автомобили с проезжей части, техника выйдет на улицы и ночью.

Завтра, несмотря на плюсовую температуру, вывоз снега продолжится. Сейчас временные знаки уже передвинуты дальше по улицам: Московской, Победы и проспекту Ленина. Установлены они и на ул. Железнодорожной.
уборка снега
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