Сегодня помимо 50-ти дворников и техники муниципального предприятия на борьбу со снегом были направлены бригады из 8 единиц техники и 12 сотрудников МКУ «САТХО». Об этом пишет "За доблестный труд".
За весь день с улиц города было вывезено почти 600 кубометров снега. Ввиду того, что не все автовладельцы прислушались к просьбе убрать припаркованные автомобили с проезжей части, техника выйдет на улицы и ночью.
Завтра, несмотря на плюсовую температуру, вывоз снега продолжится. Сейчас временные знаки уже передвинуты дальше по улицам: Московской, Победы и проспекту Ленина. Установлены они и на ул. Железнодорожной.
Сегодня с улиц города вывезли почти 600 кубометров снега
29 января 2019, 19:55
уборка снега
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