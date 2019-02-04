/ / / Интервью военного прокурора Гусевского гарнизона Павла Конашенко

— Павел Александрович, расскажите, какие задачи выполняет военная прокуратура Гусевского гарнизона?
— Мы осуществляем надзор за соблюдением должностными лицами воинских частей и учреждений Министерства обороны Российской Федерации, расположенных на территории Гусевского, Черняховского, Советского, Гвардейского городских округов, Полесского, Правдинского, Краснознаменского, Неманского, Озерского, Нестеровского районов Калининградской области, требований федерального законодательства, соответствием законам издаваемых правовых актов, соблюдением прав военнослужащих, членов их семей и иных граждан.
— Какое место в деятельности военной прокуратуры занимает работа с обращениями граждан?
— Обеспечение законности — конечная цель прокурорского надзора. Выполнить эту задачу без обратной связи с населением невозможно. Обращения граждан важный источник информации о состоянии законности, «зеркало» проблем и недостатков в работе органов военного управления, анализ которых позволяет наиболее эффективно организовать надзорную деятельность, своевременно вносить в нее коррективы.
— С какими вопросами в основном обращаются военнослужащие?
— В 2018 году в основном граждан интересовали вопросы невыплаты в полном объеме денежного довольствия, заработанной платы, прохождения военной службы, привлечения к дисциплинарной и материальной ответственности. Более половины обращений военной прокуратурой Гусевского гарнизона были удовлетворены.
— Как часто граждане обращаются в военную прокуратуру гарнизона за помощью?
— Обращения поступают ежедневно. Только в истекшем году в военную прокуратуру гарнизона поступило около 400 обращений. Это на 10 процентов больше, чем в 2017 году. И это тенденция последних лет.
— В чем причина роста количества обращений?
— Возможно, по определенным вопросам рост обращений и связан с ухудшением законности на конкретном направлении, но в целом подобная динамика обусловлена целым рядом причин. Во-первых, я полагаю, что стало больше возможностей для обращения в военную прокуратуру. Развитие информационных технологий способствует упрощению взаимодействия населения с прокурорами, позволяя гражданам в любое время суток с помощью компьютера или мобильного телефона через Интернет узнать всю необходимую информацию о военной прокуратуре, образцах заявлений, непосредственно через Интернет направить обращение.
Увеличению числа обращений военнослужащих способствует рост доверия к военной прокуратуре гарнизона в войсках. Они приходят в военную прокуратуру с верой в то, что мы поможем восстановить законность и справедливость. И, поверьте, нам не просто это доверие оправдать, работе с обращениями уделяется огромное внимание.
— Как вы оцениваете эффективность работы военной прокуратуры Гусевского гарнизона? Всегда ли удается восстановить нарушенные права граждан?
— Безусловно, мы принимаем необходимые меры по восстановлению нарушенных прав граждан. Проводимая военной прокуратурой по обращениям граждан работа позволяет вскрыть значительное число правонарушений и связанных с ними проблемных вопросов. Только в этом году устранено более 500 нарушений закона, внесено 109 представлений, в суды направлено 82 иска, более 30 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 3 оштрафованы за совершение административных правонарушений. За этими сухими цифрами кроются решенные человеческие проблемы. При этом порой это кропотливый и длительный труд, последовательное отстаивание своей позиции в нескольких судебных инстанциях.
К примеру, только после рассмотрения дела в Калининградском областном суде по иску прокурора удалось добиться реализации прав семьи ветерана Великой Отечественной войны на увековечивание его памяти — компенсацию изготовления и установки надгробного памятника.
Только по решению суда были признаны трудовыми отношениями заключенные гражданско-правовые договора возмездного оказания услуг между одной из школ ДОСААФ России и местными жителями. А ведь граждане были лишены всех прав и гарантий, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, в том числе отпуска. Одновременно руководитель данной организации был по требованию прокурора оштрафован на 20 тыс. рублей за административное правонарушение по ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства прим. редакции).
— Всегда ли прокурору приходится обращаться в суд за защитой прав граждан? Ведь это довольно длительный процесс и не у каждого его проблема может подождать?
— Нет, прокурор обращается в суд либо в сложных проблемных случаях, прямо не урегулированных законодательством, требующих оценки судом, либо когда исчерпаны иные меры прокурорского реагирования, такие как внесение представления, принесение протеста. Это происходит при нежелании должностных лиц добровольно и в установленный срок исполнять требования прокурора.
— И что должностные лица могут безнаказанно не исполнять требования прокурора по восстановлению прав граждан?
— Конечно, нет. Для таких лиц предусмотрена ответственность за умышленное неисполнение законных требований прокурора. Только в этом году военной прокуратурой Гусевского гарнизона возбуждено 13 дел о таких административных правонарушениях. Каждое должностное лицо было оштрафовано.
— А как обстоят дела с законностью рассмотрения обращений в воинских организациях? Как прокуратура гарнизона надзирает за этой сферой?
— Надзор за соблюдением законов о порядке рассмотрения обращений граждан, как и сама работа с обращениями, является приоритетным направлением деятельности военной прокуратуры гарнизона. Каждая воинская часть либо учреждение, находящиеся на поднадзорной территории, хотя бы один раз в год подвергаются проверкам именно в данной сфере. По результатам от должностных лиц органов военного управления мы требуем не формального ответа заявителю, а чтобы каждое обращение получило объективное и окончательное разрешение. К тем, кто не желает уделять данной работе должного внимания законом предусмотрена ответственность. Только на этой неделе один из военных комиссаров, который вместо помощи заявителю в пенсионном вопросе направил ему «отписку», по требованию военной прокуратуры гарнизона привлечен к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ к штрафу в размере 5000 рублей.
— Павел Александрович, чтобы вы хотели сказать нашим читателям?
— Уважаемые гусевцы, не бойтесь отстаивать ваши права, смело заявляйте о нарушениях, пишите либо приходите к нам на прием. В случае нарушения ваших прав и законных интересов со стороны воинских должностных лиц либо совершения преступлений вы можете обращаться в военную прокуратуру Гусевского гарнизона по адресу: Черняховск, ул. Советская, д. 3, тел. 8 (401-41) 3-25-05, 3-28-98, e-mail: 2007@gvp. rsnet.ru.
Беседовал Сергей Каюков